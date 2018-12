Bilfritt byliv: Også arbeidet med byrådets antagelig største enkeltsatsing har dratt ut i tid. Kjernen i prosjektet, en ny reguleringsplan for hele Oslo sentrum, blir vedtatt i løpet av første halvår 2019. Men mye av utrullingen, altså den fysiske ombyggingen av gater og torg, vil først skje neste periode.

Karakterbasert opptak: Byrådet varslet i høst at de vil sette ned et såkalt kommunalt offentlig utvalg (KOU) for å evaluere dagens opptaksmodell til videregående skole i Oslo, samt se på alternative modeller. Det blir et stort arbeid, som først blir konkludert neste periode. Om det vil føre til endring, er for tidlig å si.