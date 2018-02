Angivelig begynte det hele med en krangel på 31-bussen mot Grorud som plutselig kulminerte med at en gutt i slutten av tenårene ble stukket flere ganger i overkroppen.

– Vi holder fortsatt på med vitneavhør, og har ikke full oversikt over foranledningen. Men vi har inntrykk av at selve knivstikkingen skjedde brått og spontant, sier operasjonsleder Tor Jøkling ved oslopolitiet.

En? Eller to?

En eller to gjerningsmenn kom seg av bussen, og forsvant.

– Vi fikk melding om hendelsen klokken 19.26. Dette har skjedd på en buss et sted mellom Carl Berners plass og Sinsen, opplyste operasjonsleder Gjermund Stokkli til NTB.

Offeret ble ifølge politiet sendt på sykehus med «alvorlige, men ikke kritiske skader» etter å ha blitt påført «et par knivstikk i overkroppen».

Kjente hverandre

Innsatsleder Hanne Nordve opplyser til NRK at politiet har søkt etter gjerningsmenn i et spesielt miljø, og at de visste hvem de så etter. Begge de to de lette etter var unge menn under 20 år.

–Vi mener det er en relasjon mellom de involverte. Knivstikkingen er ikke tilfeldig vold, sa Nordve.

Politiet kom fort, men for sent

Politiet var på åstedet bare minutter etter knivstikkingen, men gjerningsmennene var forsvunnet. Samtidig som politiet begynte med vitneavhør og tauet bussen inn for tekniske undersøkelser, startet en stor jakt på gjerningsmennene. Etter tre timer ble en gutt i slutten av tenårene pågrepet.

– Foreløpig vil jeg ikke si noe mer om pågripelsen enn at den skjedde udramatisk ikke langt fra åstedet, sier Jøkling. – Vi er ganske sikre på at vi har pågrepet en som var sentral i hendelsen, men vi vet ennå ikke sikkert om det også var en medskyldig.

Politiet var hele tiden ganske sikre på at offeret ikke var et tilfeldig offer: – Vi tror det var en form for relasjon mellom offer og gjerningsmann. Hva slags relasjon det dreier seg om, vet vi foreløpig ikke, sa Stokkli til Aftenposten.

Ba publikum om hjelp

Rundt 21.30 gikk politiet ut på Twitter og ba publikum om hjelp i jakten på gjerningsmennene:

En person er pågrepet og kjørt arrest. Han ble pågrepet uten dramatikk. — OPS Politiet Oslo (@oslopolitiops) February 19, 2018

Saken oppdateres.