1. Impro i badstuen eller sovekonsert?

For 17. gang er det igjen klart for All Ears, festivalen for improvisert musikk. Fra torsdag til søndag kan du bivåne samtaler, debatter, badstukonsert og sovekonsert(!) med mye mer. Her kan vi garantere musikk og hendelser du aldri før har opplevd – og som neppe lar seg gjenskape.

Hvor: Nasjonal Jazzscene Victoria, Deichmanske bibliotek, SALT og Ila Fysikalske

Når: Torsdag fra kl. 19 til søndag kl. 14, se programmet på www.all-ears.no

2. Legg ferieplanene på Fornebu

Junge, Heiko / Scanpix

Årets første reiselivsmesse er på Telenor arena, der forskjellige aktører tilbyr sine tjenester. Hva med en tur med Hurtigruten, safari i Afrika, sykkeltur mellom franske oliventrær? Her kan du tilfredsstille din nysgjerrighet.

Hvor: Telenor Arena

Når: Fredag kl. 14–18, lørdag kl. 10–18 og søndag kl. 10–17

3. Godt nytt barnekonsertår

Barnas konserthusserie inviterer til nyttårskonsert med musikk av Händel og Haydn. Haydn skrev ikke bare høytidelig musikk, han hadde en velutviklet humoristisk sans. Det kom til uttrykk i både skøyerstreker og musikken, så regn med at det blir en og annen overraskelse for publikum underveis. Fredrik Otterstad, sang/ direksjon, Haldor Mæland, piano, Arne Kollandsrud, trompet, har med gjester som Sølvguttene og Asker barne- og ungdomsorkester Musica Sinfonietta.

Hvor: Konserthuset

Når: Lørdag kl. 13 og 15

4. (Wo) man Up!

Fredrik Arff

Bikubekveld på Det Norske Teatret er alt fra musikalsk nachspiel til åpen mikrofon. Nå tar et knippe mannlige skuespillere fra The Book of Mormon saken i egne hender og lager en festaften med inspirasjon fra Broadway Backwards og Miscast. I (Wo) man Up synger de kjente og ikke fullt så kjente sanger fra roller de aldri ville blitt castet til, roller originalt skrevet for kvinner. Det er duket for en kveld full av sang, latter og forvirring.

Hvor: Bikuben, Det Norske Teatret

Når: Fredag kl. 23.

5. Sa-sa-sa, bra-bra-bra, Savoy-Savoy-Savoy

Junge, Heiko

Lyst på en eksklusiv konsertopplevelse? Savoy er tilbake på scenen etter ti års pause, og ikke nok med det: Pål Waaktaar-Savoy, Lauren Waaktaar-Savoy og Frode Unneland har et helt nytt album, See The Beauty In Your Drab Hometown, i bagasjen.

Hvor: Parkteatret

Når: Torsdag kl. 18

6. Hvem blir norgesmester i knus og knas?

Så er det omsider klart for finale i Norges Wrestling Forbunds NM-turnering i tag wrestling. Lag som Hirden, Big Ones, Superheltene, Supernaturals, Fremtiden med flere har kastet seg inn i ringen for å beseire sine motstandere. Lørdag skal det omsider avgjøres i en serie drabelige dyster. Her blir det harde nappetak i fleng vil vi tro.

Hvor: Vulkan Arena

Når: Lørdag kl. 18.30

7. Musikalsk feiring av barokk fusjon

Rolf Øhman

De to tidligmusikkensemblene Norsk Barokkorkester og Barokkanerne fusjonerer etter 30 år som to ensembler. Nyskapningen Barokkanerne – Norwegian Baroque Ensemble inviterer til musikalsk feiring og proklamerer at de ønsker å bli en spydspiss i norsk musikkliv. Musikerne spiller nå sammen med kunstnerisk leder Kristin von der Goltz fra Norsk Barokkorkester og konsertmester Huw Daniel fra Barokkanerne. Den britiske stjernesopranen Joanne Lunn bidrar i et program med musikk av Corelli, Lully, Rebel, Händel og Vivaldi.

Hvor: Universitetets aula

Når: Søndag kl. 18

8. Nytt, norsk filmtalent

CINEMATEKET

Innimellom arbeid som innspillingsleder og regiassistent på andres filmer, har Paul Tunge, med minimale budsjett og uten tilskudd fra det offentlige støttesystemet, laget tre spillefilmer. Hans siste prosjekt heter Fountain of Youth. Her møter du Olav. Han har hverken familie eller venner å støtte seg til, og leter etter trygghet, kjærlighet og mening med livet på de underligste steder. Jakten leder ham til en eksentrisk gestaltterapeut som han finner i en av nettets mørkeste avkroker.

Paul Tunge vil selv være til stede på visningen torsdag.

Hvor: Cinemateket, Dronningens gate 16

Når: Torsdag kl. 20.00 og søndag kl. 18.00

9. Livaktige rekonstruksjoner av utdødde forfedre

10tons

I utstillingen Livets tre kan du bli med på en reise tilbake i tid og stå ansikt til ansikt med utdødde forfedre. For første gang i Norge kan du nå se et helt skjelett av Lucy (en 3.2 mill. år gammel Autralopithecus afarensis) og en neandertaler. Utstillingen forteller den store historien om hvordan livet på jorden har utviklet seg helt tilbake til livets opprinnelse. Utstillingen fokuserer på noen av de mest dramatiske hendelsene i evolusjonshistorien ­– overgangen fra vann til land, og fra dinosaur til fugl. Dette var overganger som ga opphav til store og dyregrupper som dominerer landjorden i dag.

Hvor: Robert Colletts hus ved Naturhistorisk museum

Når: Åpning fredag kl. 15

10. Ny tabukomedie fra Else Kåss Furuseth

Larsen, Håkon Mosvold / NTB scanpix

I Gratulerer undersøker komiker Else Kåss Furuseth om det er mulig å være god nok akkurat som du er, selv om det ikke føles sånn. Monologen, også denne i regi av Arvid Ones, er oppfølgeren til braksuksessen Kondolerer, en komedie om selvmord, en hyllest til livet etter å ha mistet mor og bror i selvmord.

Hvor: Amfiscenen Nationaltheatret

Når: Urpremière fredag kl. 20