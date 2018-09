Politileder tatt for fyllekjøring

En leder i distriktet av Spesialenheten er tatt for å ha kjørt bil i alkoholpåvirket tilstand. Det opplyser Oslo politidistrikt i en pressemelding onsdag ettermiddag.

Politilederen hadde under 0,5 i promille, så situasjonen medfører ikke at sjåføren mistet førerkortet. Vedkommende ble derimot ilagt et forelegg på 13.000 kroner.

Oslo politidistrikt opplyser at politimesteren har fått en kopi av forelegget.

HR-direktør ved Oslo politidistrikt, Anne-Cecilie Kran, melder at saken skal følges opp internt.

– Politidistriktet vil, når straffesaken er endelig avgjort, følge opp forholdet administrativt, sier Kran.

Situasjonen der politilederen kjørte bil i alkoholpåvirket tilstand skjedde i forbindelse med Norway Cup. Det melder VG.