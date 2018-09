Ingen trikkedrift på Ekebergbanen i morgentimene

Trafikken kommer tidligst i gang klokken 8 eller senere, opplyser kommunikasjonssjef Jan Rustad i Sporveien.

– Vi har problemer med å skaffe busser, så i morgentimene kjører et mindre antall maxitaxier. Reisegarantien gjelder, sier Rustad.

Han beklager sterkt at arbeidsperioden på Ekebergbanen i helgen ikke er ferdigstilt til mandagens morgenrush. I helgen har Ekebergbanen vært stengt for trikkedrift, og det har vært kjørt buss for trikk til og fra sentrum mellom Ljabru til Jernbanetorget.

Sporveien utfører siste bit av rehabiliteringsarbeid på Ekebergbanen, og arbeidet skulle vært avsluttet i løpet av de tidlige morgentimene mandag forbi holdeplassen på Holtet og 400 meter forbi trikkebasen.

– Vi er ferdig med rehabiliteringen av ett spor, men er dessverre blitt forsinket i arbeidet med det andre. Trikkelinjene 18 og 19 er derfor midlertidig ute av drift, sier Rustad.

Linje 18 og linje 19 har siden april vært driftet på enkeltspor, slik at man kan skifte ut gamle trikkeskinner. I løpet av helgen ble det gjennomført omlegging av enkeltsporet, fra inngående til utgående spor, og det er dette arbeidet som ikke ble ferdigstilt i løpet av helgen.

Arbeidet på utgående spor skal avsluttes, og man er avhengig av å bytte om på enkeltsporet for å sikre fremdriften i prosjektet. Innen utgangen av året skal også arbeidene på inngående spor være avsluttet.