Ut av en varebil bærer Robin T. Sverd og Simon Fritzman Lamiri et gammelt flysete og andre møbler de har funnet på Finn.no.

Møbler, paller, maling og selvlagde vimpler begynner å spre seg på plenen i det store gårdsrommet i Myntgata 2 i Kvadraturen. Stadig kommer flere til og spør hva de kan hjelpe til med. Ingen av dem kjente hverandre fra før, men nå snekrer de festival sammen.

Caroline Enge

«Sett inn festivalnavn her»

Viktor Sanden Espedal og kjæresten Christina Højgaard Nielsen startet prosjektet i vår. I mars laget de Facebook-eventet «Sett inn flott festivalnavn her». Der fikk de mer enn 10.000 interesserte, og frivilliggruppen teller nå mer enn 100 personer.

– Vi lot være å invitere venner og bekjente fordi vi ville teste interessen, sier Espedal.

Noen dager før portene åpner er det meste på plass. Bortsett fra navnet.

– Festival Uten Navn, ja. Noen oppdaget at akronymet blir F.U.N. og mente vi burde beholde det midlertidige navnet. Jeg er ikke helt enig, men det får bli sånn denne gangen i alle fall, sier Espedal.

Caroline Enge

Fakta: Festival Uten Navn (F.U.N.) 31. august–1. september i Myntgata 2 i Kvadraturen i Oslo. Arrangeres av oppstartsbedriften Nordic Vagabonds, som også arrangerer «speedfriending» og sosiale møteplasser i flere norske byer. Startet av Viktor Sanden Espedal og Christina Højgaard Nielsen. Satser på «up and coming» artister som Wonder The Boy, Jimmy Somewhere, KitFai, Jarle Skavhellen, Signe Eide og Huma Luma, i tillegg til utekino, kunstverksted og sosiale aktiviteter.

–Flere trodde det ikke skulle gå

Hver sommer arrangeres nesten 200 festivaler rundt om i Norge. Det skal mye til å skille seg ut, og stadig går noen konkurs.

Espedal og Nielsen bestemte seg for å starte i det små.

– Vi prøver å gjøre mest mulig selv for å holde kostnadene nede. Vi må ha kontroll slik at festivalen ikke bare blir en døgnflue. Det blir ikke et sted hvor man kan se store internasjonale band. Vi vil være en scene for nye «up and coming» artister, forteller Espedal.

Så langt har de bare solgt rundt 200 billetter, mens Myntgata 2 har plass til minst fem ganger så mange.

Caroline Enge

Møttes på «speedfriending»

Simon Fritzman Lamiri skrur sammen fargerike paller som skal bli festivalens barområde. Han møtte opp til dugnad da han hørte at festivalen trengte byggehjelp.

– Jeg har jobbet frivillig på flere festivaler. Jeg nyter Oslo hver dag, så hvorfor ikke bidra til at andre også kan ha det gøy her en helg, sier han.

Caroline Enge

Bak det som skal bli en bar sitter Marina Pouget og spraymaler treklosser som skal bli til et Jenga-spill. Hun fikk høre om festivalen gjennom et «speedfriending»-arrangement på Kulturhuset, også i regi av Espedal og Nielsen.

Konseptet er som «speeddating», bare at målet er vennskap.

– Det var litt skummelt å dra alene. Jeg kom til Oslo som utvekslingsstudent for bare noen uker siden og kjente ingen her, sier Pouget.

Vil skape sosiale møteplasser

– Det er ikke så lett å være ny i Oslo. Folk har sine egne nettverk, og er ganske tilbakeholdne med å ta kontakt, sier Nielsen, som er fra Lemvig i Danmark.

Den opprinnelige planen var å starte en organisasjon som arrangerer sosiale møteplasser og festival en gang i kvartalet. Men sommerens erfaringer har justert ambisjonsnivået. Nå er målet å bli det urbane svaret på Vinjerock.

– Det er kanskje Norges koseligste festival. Forskjellen er jo at de er langt unna byen og utsolgt. Mens vi er midt i byen og langt fra utsolgt, sier Espedal.

Caroline Enge

Tips fra en festivalsjef

– Så koselig, sier festivalsjef for Vinjerock, Julie Forchhammer, da hun får høre at F.U.N. vil bli som dem.

Men hvordan skille seg ut når man befinner seg nærmere null enn tusen meter over havet? Det har ikke Forchhammer noe godt svar på. Hennes beste tips til ferske festivalarrangører er å ta det viktigste først.

– Det er litt som Maslows behovspyramide. Man må først ha orden på de essensielle tingene: Øl, toaletter og mat. Og så underholdning.

Hennes andre tips for å lage en festival som fortsetter år etter år, har F.U.N. foreløpig fulgt:

– En feil mange gjør, er å begynne altfor stort. Det går bedre om man slapper av og starter i det små. Lag en kul greie, og bygg heller ut ettersom man får mer erfaring og publikum, sier Forchhammer.