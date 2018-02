Bane Nor meldte om problemene på Hovedbanen i 17.30-tiden. Det er linje L1 og L14 som er rammet av problemene på denne strekningen.

Like før klokken 18 meldte Bane Nor at det er forsinkelser og innstillinger på Askerbanen og Drammenbanen på grunn av feil på sporet. Her er det linje F2, L13, L14, og R10 som er påvirket.

Tidligere torsdag ettermiddag skapte en feil på en sporveksel ved Sandvika problemer på Drammenbanen og Askerbanen.

Saken oppdateres.