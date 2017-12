– Jeg kan ikke forstå det annerledes enn at tunnelen nå kommer. På vegne av nærmiljøet på Røa er jeg veldig fornøyd, sier Eirik Lae Solberg (H) etter onsdagens møte i miljø- og samferdselskomiteen.

Der sa byråd Lan Marie Berg (MDG) at hun vil sende en ny bestilling til Bymiljøetaten. I den vil hun be om at alternativet uten tunnel tas ut av det videre arbeidet med planene for Røakrysset.

Her kan du lese om hvorfor Solberg raste mot byrådet før møtet.

Enighet om det de var enige om

– Og det er i tråd med det vi ble enige om i Oslopakke 3. Det er det klart beste alternativet for lokalbefolkningen på Røa. Jeg fatter ikke hvorfor byrådet ville sette enigheten om Oslopakke 3 på spill ved å begynne å utrede et alternativ, uten tunnel. I 2016 var vi enige om at det skal bygges tunnel, sier Solberg.

– Vi har hele tiden stått fast på Oslopakke 3-avtalen, svarer byråd Berg.

– Hvorfor sendte dere da i sommer en bestilling hvor det spesifikt sto at alternativet uten tunnel (K4) «bør videreutvikles med oppdatert mulighetsstudie»?

Spøkelsesjakt?

– Her virker det som Eirik Lae Solberg har lett etter spøkelser på høylys dag. Ekspertene som kvalitetssikret det borgerlige byrådets utredning, mente det var behov for nærmere analyser av alle konseptene. Dette er en del av den normale prosessen for store investeringer i kommunen, som tidligere finansbyråd Solberg burde være godt kjent med svarer byråd Berg.

Hun oversendte derfor hele KVU’en med alle alternativer til Bymiljøetaten for videre utredning. Nå sender hun en ny bestilling. Der er kryss uten tunnel ikke med.