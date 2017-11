– Vi har lenge vært opptatt av å gjøre det enklere og lettere å gifte seg i dette vakre huset. Nå kan vi åpne Rådhuset for kjærligheten, konstaterer Oslo-ordfører Marianne Borgen (SV) med stor entusiasme.

I flere år har Oslo kommune ønsket å åpne Rådhusets dører for par som vil gifte seg der. Det har til og med vært en prøveordning med vigsler på Rådhuset i en liten periode. Nå får politikerne oppfylt sitt ønske.

Onsdag sa et enstemmig bystyret ja til å åpne Munch-rommet på Rådhuset til vigsler. En endring i ekteskapsloven som trer i kraft fra januar, flytter myndighet til å forestå borgerlige vigsler fra domstolene til kommunene.

Derfor blir det fra januar helt slutt på vigsler på Tinghuset.

Seks rådhusansatte skal vigsle

Det er mellom 1500 og 1600 borgerlige vigsler i Oslo i året. Dette blir litt for mye for ordfører Borgen og hennes varaordfører Khamshajiny Gunaratnam (Ap). Derfor har bystyret allerede godkjent seks ansatte på Rådhuset som kommer til å vigsle. Dermed kan gifteklare par velge om de ønsker å bli viet av en politiker, eller en rådhusansatt.

Hvis bystyret godkjenner det, vil også andre folkevalgte etter hvert få lov til å vigsle.

Vegard Wivestad Grøtt, NTB scanpix

– Vi skal åpne for vigsler på onsdager og fredager. Da blir det gratis. Vi vet at mange ønsker å gifte seg på en lørdag. Vi jobber nå for å få til en løsning der parene som vil gifte seg på lørdager, betaler et lite beløp i egenandel, sier Borgen, som selv giftet seg på Rådhuset for 37 år siden.

– Det var mulig å gifte seg på Rådhuset før det nye Tinghuset åpnet med et vigselsrom på midten av 90-tallet, sier Borgen.

– Vil ikke dette innebære mye ekstraarbeid?

– Det blir en stor jobb for Oslo kommune, men det blir gledelig å åpne dette huset for kjærligheten. Det er mange som allerede har meldt sin interesse for å gifte seg her, sier Borgen.

– Husk prøvingsattest

For å inngå ekteskap i Norge, må det først vurderes om ekteskapsvilkårene er oppfylt. Dette kalles prøving av ekteskapsvilkårene og gjøres av det regionale skattekontoret. Attesten er gyldig i fire måneder fra utstedelse, og er en forutsetning for å bli viet. Ordføreren sier at alle som gifter seg, må levere inn attesten minst tre måneder i forveien.

– Folk kan ta kontakt med Rådhuset og velge dato langt frem i tid, men de må levere prøvingsattest minst tre måneder i forveien. Hvis ikke, så blir timen kansellert, sier Borgen.

Hagen sier nei

I saken som bystyret vedtok onsdag, heter det blant annet at det bør oppnevnes vigslere både blant ansatte og folkevalgte.

Aftenposten har derfor hørt med to av Oslos mest erfarne folkevalgte om de er åpne for dette.

Cornelius Poppe, NTB scanpix

– Jeg har nok å gjøre, og kommer ikke til å være en av dem som skal vigsle. Jeg vil ikke risikere at det dukker opp en SV-er når noen har bedt meg vigsle, humrer Carl I. Hagen (Frp).

Dørum sier ja

Venstre Odd Einar Dørum er derimot positiv til å ta på seg denne rollen.

Jon-Are Berg-Jacobsen

– Nå hadde jeg ikke tenkt på dette før, men hvis det er slik at det er en del av samfunnsoppdraget, så er jeg vant til å stille opp når det er behov for innsats. Så jeg kommer til å stille opp hvis jeg blir spurt, sier Dørum.