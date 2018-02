Mann knivstukket og ranet i Oslo

Politiet fikk melding om hendelsen klokken tre, opplyser operasjonsleder Cathrine Sylju i Oslo politidistrikt til NTB.

– Meldingen gikk ut på at en mann var knivstukket i Brugata. Han var blitt kjørt til Brugata av en vekter om fant ham. Det viste seg at det hadde vært en slåsskamp, som endte i knivstikkingen, men vi vet ikke hva som har skjedd forut for dette, sier Sylju.

– Vi har ikke fått avhørt fornærmede, og vi vet derfor heller ikke hva slags relasjon det er mellom de involverte, legger hun til.

Mannen, som er i 30-årene, ble fraranet noe penger.

Mannen ble kjørt videre til Ullevål sykehus. Sylju kjenner ikke til hvor alvorlig skadet han er, men sier han var våken da han kom til sykehuset.

Politiet leter etter tre gjerningsmenn, men har veldig lite informasjon om dem.

De beskrives som mørkkledde og lyse i huden. En av dem har langt, svart, krøllete hår.