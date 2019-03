Anlegger stor park på Filipstad til sommeren

I løpet av 2019 planlegger Oslo Havn i samarbeid med Bymiljøetaten en seks mål stor park på Filipstad. Parken skal være grønn og har fått navnet Trettenparken.

– Her skal det settes av plass til sport og spill, sier eiendomsdirektør Åsa Nes i Oslo Havn.

Parken blir liggende på vestsiden av den tidligere papirhallen på Filipstad. Hallen ble omgjort til aktivitetshus for barn og unge i 2015 og er utsmykket med Pushwagner-malerier. Parken blir altså godt synlig fra Tjuvholmen på den ene siden og fra E18 og sykkelveien inn til byen på den andre siden.

– Området skal utvikles, og vi ønsker å ha fokus på fremtiden i dette området. Vi flytter grensen mellom havn og by lenger vest. Det blir mer plass til midlertidig byutvikling, sier Nes.

Ønsker liv langs vannet

Også en annen, mindre park skal anlegges på Filipstad.

På det 500 kvadratmeter store området øst for den gamle papirhallen ble det i fjor bygget en treplatting med trær og benker. På plattingen står det også et 62 kvadratmeter stort containerhus, som i dag fungerer som kontor. Containerhuset og plattingen har fått navnet Pocketparken og åpner i år opp for publikumsrettede aktiviteter.

– Vi ønsker folkeliv på havnepromenaden, og vi vil gi Oslos befolkning en ny park med aktiviteter som kan stå ferdig i miljøhovedstadsåret, sier Nes i Oslo Havn.

Parken skal fylles med innhold som kan passe mange ulike grupper og bidra positivt i nærområdet.

– Vi ønsker en leietager som kan bidra med et nytt og spennende tilbud, sier Nes, som håper dette kan være på plass allerede våren 2019.

Astrid Løken

Fakta: Filipstad-utbyggingen Plan- og bygningsetaten leverte to forslag til utvikling av Filipstad i 2013. I forslagene ligger opptil 2900 boliger, stor park, skole, barnehage, servering, forretninger, kontorer, trikk, hotell- og kongressbygg, pirer til cruiseskip og plass til en utenlandsferge. For å få til god bokvalitet foreslås det at E18 legges i tunnel. Grunneierne har ikke ønsket å betale for tunnelen. Striden er en av årsakene til at saken har trukket ut i tid. Høyre og Venstre ønsker bedre klimaløsninger og ber byrådet skrote Filipstad-planen. Byråd Hanna E. Marcussen (MDG) avviste mandag at det er aktuelt med en ny plan for Filipstad.

Dan P. Neegaard

Filipstad-utvikling på vent

Parkene lages i påvente av den planlagte utviklingen av Filipstad. I området er det tenkt 2900 boliger, næringsbygg, kafeer, restauranter, en stor park, hotell, barnehage, skole og E18 i tunnel.

Planleggingen av den siste indrefileten i Fjordbyen, Filipstad, har trukket ut i tid. Opposisjonspartiene Høyre og Venstre mener planforslaget, som kom til Byrådet i 2013, er utdatert. Aftenposten skrev tirsdag at de to partiene vil skrote den nåværende planen til fordel for en ny og grønnere løsning.