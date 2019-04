For åtte uker siden varslet Høyre at de ønsker en alternativ trasé for ny T-banetunnel. Det satte sinnene i kok hos de rødgrønne.

«Sjokkerende» kaller gruppeleder Frode Jacobsen i Ap det. Sammen med gruppelederne Sunniva Holmås Eidsvoll (SV) og Harald Nissen (MDG) ønsker han å advare kraftig mot Høyres forslag, som de mener er uansvarlig og en oppskrift på store forsinkelser.