Saken oppdateres.

– Pågripelsene skedde på flere adresser rundt om i byen, og foregikk uten dramatikk. Den siste var ved 5-tiden søndag morgen, opplyser operasjonsleder Vidar Pedersen i Oslo politidistrikt.

Det ble ikke funnet våpen. De fire er i slutten av tenårene, og begynnelsen av 20-årene.

– De er alle kjent av politiet fra tidligere, men jeg vet ikke om det er riktig å si at de tilhører noe mestemt kriminelt miljø. Vi har per nå ikke noe aktivt søk etter andre, navngitte personer, sier Pedersen, og legger til at de som ble ranet ikke var noen tilfeldige ofre.

De fire sitter nå i arresten før de skal i avhør søndag formiddag.

– Alt tyder på at dette ikke var noe blindt angrep, men jeg ønsker ikke å si noe om hvilken relasjon det var mellom de fornærmede og pågrepne, sier vaktleder Anders Johnsrud ved kriminalvakten.

Det ble ikke funnet skytevåpen i forbindelse med pågripelsene.

Dramatisk situasjon

Politiet sendte flere patruljer til Aker brygge da meldingen om ranet kom.

– Flere personer tok seg inn i en leilighet på Aker brygge og truet til seg en del eiendeler, opplyste operasjonsleder Tore Solberg i Oslo politidistrikt.

Politiet fikk melding om at det ble truet med skytevåpen inne i leiligheten.

– Det skal ha vært et håndvåpen, sier Solberg til Aftenposten.

«Politiet søker nå etter flere navngitte personer. Innhenting av opplysninger har satt oss på sporet av gjerningsmennene.», skriver Oslo-politiet på Twitter.

Per Annar Holm

Så langt er det ikke klart hvor mange som tok seg inn i leiligheten, men ingen skal være fysisk skadet.

– Gjerningsmennene har løpt fra stedet. Vi søker med uniformerte og sivile patruljer i området. De er bevæpnet, fordi det er kommet melding om at det skal ha blitt truet med skytevåpen, sier Solberg.

Det var en av de fornærmede som selv ringte politiet klokken 22.13 lørdag.

Kjenninger av politiet

Pågripelsene skjedde i morgentimene søndag. De mistenkte tilhører et belastet miljø.

– Vi kommer til å holde trykket oppe gjennom natten for å lete etter gjerningsmennene. Dette er folk som har en viss historikk hos politiet. De som var i leiligheten har helt klart opplevd situasjonen som skremmende, sa operasjonsleder Vidar Pedersen ved midnatt.