– Det er flere som er siktet, men ingen er pågrepet nå. Det gjenstår en innsats der, men vi har mye etterforskning pågående, sier leder for etterretning og etterforskning i Oslo politidistrikt, Grete Lien Metlid, til Aftenposten.

Kjetil Moen, avsnittsleder på voldsseksjonen i Oslo politidistrikt, bekrefter at to personer er siktet etter skyteepisoden på Vestli i Groruddalen lørdag.

Den ene personen ble pågrepet tidligere denne uken, men ble løslatt onsdag.

Mannen er fortsatt siktet for forsøk på drap eller medvirkning til drap. Han er kjent hos politiet på grunn av tidligere forhold og knyttes til et kriminelt miljø i Oslo.

– Det er ingen flere pågrepne i saken. Per nå er det ingen som er etterlyst, sier Moen til Aftenposten.

Politiet har uttalt at det var rundt 20 ungdommer som skapte bråk, og minst en tomhylse ble funnet på stedet. Ifølge politiet er den fornærmede en mann i 30-årene. Han slapp unna fysiske skader. Ifølge Aftenpostens kilder fordi han klarte å låse seg inne på toalettet.

Politiet jobber nå med flere teorier om hvorfor den fornærmede mannen ble forsøkt drept.

– Ingen som sitter nå, men vi jobber veldig målrettet.

– Det er blant annet at de har tatt feil person eller at det har vært en relasjon mellom disse, sier Moen.

Metlid påpeker at det saken fortsatt er under etterforskning, og det gjøres stadig nye avhør.

– Vi har ikke hatt noen fridager, det har gått i avhør, folk har vært pågrepet. Ingen som sitter nå, men vi jobber veldig målrettet.

Metlid møtte torsdag statsministeren, sammen med politimester Hans Sverre Sjøvold, leder for felles forebyggende enhet, Janne Stømner, og John Roger Lund, leder for Enhet øst.

Der ble statsminister Erna Solberg (H), justisminister Tor Mikkel Wara (Frp), og kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (H) orientert om situasjonen på Vestli og rundt gjengkriminalitet i den østlige og sydlige delen av hovedstaden.

Mandag ble det klart at Oslo politidistrikt går til ansettelse av 30 nye politifolk umiddelbart, helst innen utgangen av mai. Det ble klart etter at justisminister søndag sa at politiet i området skulle forsterkes med nye stillinger.

Haster med nye politifolk

Det ansettes ytterligere 41 personer for de 30 millioner kronene, som er en ekstra bevilgning fra Stortinget. Flesteparten av disse skal også til Enhet øst.

Lederen for etterretning og etterforskning i Oslo-politiet håper på ytterligere ansettelser.

– Jeg mener og håper at det kommer enda flere. Dette er både en kort- og langsiktig løsning, men det haster å få de ut nå.

– Du sier at det haster, hva er det som har gjort at det haster med å få på plass 30 nye politifolk?

– Det er en konsekvens av at det har vært mange hendelser. Det bildet vi ser nå, er et resultat av at vi gjennom reformen har bygd opp en etterretningsstruktur, som vi ikke hadde tidligere, svarer Metlid.