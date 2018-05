Politiet fikk melding om at det brant i en rekke boliger på Høybråten klokken 07 tirsdag morgen.

– Det er ti eneboliger i kjede, og det kommer røyk ut av taket over de fem øverste. Dette kan bli en større brann med stor spredningsfare, sier operasjonsleder Marita Aune ved Oslo politidistrikt like før klokken 07.30.

Klokken 08.09 meldte politiet at brannen var under kontroll, men at det fremdeles brenner.

Brannen ble meldt slukket kort tid senere.

Én person er evakuert fra boligen hvor brannen startet. Vedkommende er ved bevissthet og sendt til sykehus med ukjent skadeomfang, opplyser politiet.

Per Annar Holm

Kvinne til Ahus

– En kvinne er kjørt til Ahus etter å ha fått i seg røyk, opplyser innsatsleder Brian Skotnes på stedet.

Politiet opplyser at de jobber med å gjøre rede for beboerne i de tilstøtende boligene.

Det er kraftig røykutvikling fra brannen, og politiet ber folk i området holde vinduer og dører lukket.

Øvre-, Nedre Romerike- og Oslo brann- og redningsetat hadde enheter på stedet.

Det var null grader og snøslaps i luften på brannstedet.

Brannstedet ligger helt på grensen mellom Oslo og Lørenskog i Akershus.

Saken oppdateres.

Nødetatene er på stedet. Det skal brenne i taket på adressen. — OPS Politiet Oslo (@oslopolitiops) May 1, 2018