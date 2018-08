Psykiatrisk legevakt holder til på Legevakten i Storgaten i Oslo. Om sommeren er det mindre pågang av de vanlige, psykiske sykdommene som det er mye av ellers i året, som for eksempel angst og depresjon.

Mens de har seks-syv pasienter på en gjennomsnittsdag, er man i juni og juli av og til nede i to-tre pasienter. Ness påpeker at folk med psykisk sykdom jevnt over har det bedre om sommeren.

Men blant dem som kommer, er det en større andel som er akutt nedbrutt etter at et kjærlighetsforhold er over.

– Kjærlighetssorg er undervurdert. Mange smiler litt av det, og menneskene som er rammet får ofte bare beskjed om å ta seg sammen eller høre at «du kommer nok over det». Derfor er det mange som ikke ønsker å snakke med sine nærmeste om det, sier Ness, som er psykiater og har vært leder av Psykiatrisk legevakt i over 20 år.

– Særlig menn synes det er skambelagt.

Les Frode Thuen: Mange som blir forlatt har en følelse av å bli dolket i ryggen

Maud Lervik

Selvmordstanker ikke uvanlig

Hun forteller at det oftest er unge mennesker som kommer til legevakten med kjærlighetssorg. Noen har venner eller familie som tar kontakt på vegne av dem fordi de er bekymret og ser hvor langt nede de er. Selvmordstanker er ikke uvanlig.

– Hvorfor blir det flere slike tilfeller om sommeren?

– Vi er mer ute når det er varmt og nye forhold oppstår lettere. Vi ser også at noen blir lurt av partnere på sjekkeapper. Av og til er sorgen kombinert med høyt inntak av rusmidler, vanligvis alkohol. Men dette er ikke folk som vanligvis har rusproblemer, sier hun.

To ansatte sitter klare på Psykiatrisk legevakt etter klokken 16 og utover kvelden.

Hun fant et nytt liv på den andre siden: Slik overvant psykologen kjærlighetssorgen

– Jeg har vært med på å legge inn folk på grunn av kjærlighetssorg, men da fordi det har utløst eller er del av en alvorlig depresjon. Vanligvis hjelper det å få snakke ut og bli tatt alvorlig av en fagperson som ikke bagatelliserer problemene. Hvis de gråter, er det bra, for det viser at de har kontakt med egne følelser og ofte blir raskt bedre etterpå, sier hun.

De ansatte slipper dem ikke før de vet at de blir ivaretatt og har en plan videre.

Fakta: Psykiatrisk legevakt i Oslo Psykiatrisk legevakt i Oslo er lokalisert ved Oslo legevakt og tilbyr hjelp på kveldstid og i helger ved akutte psykiske lidelser og kriser. Den tilhører administrativt Oslo universitetssykehus. Psykiatere, psykologer og spesialsykepleiere ved Psykiatrisk legevakt er trenet til raskt å kunne vurdere hva slags hjelp som trengs. I fjor hadde Psykiatrisk legevakt 2139 konsultasjoner og 309 innleggelser, drøyt halvparten var frivillige. 122 pasienter kom med politiet.

Psykotiske på tur

En annen gruppe som det er langt flere av sommerstid, er pasienter som «vagabonderer» rundt i Europa: Folk med lette psykoser som reiser fra land til land.

– Mange føler seg forfulgt. De blir plukket opp av politiet og sendt til Psykiatrisk legevakt fordi de oppfører seg rart, men er sjelden så psykotiske at de blir tvangsinnlagt, sier hun.

Noen havner på gaten, men andre blir hjulpet hjem dit de kommer fra av den døgnåpne sosialtjenesten på legevakten.

Ved Helse Bergen sier divisjonsdirektør Hans Olav Instefjord, Divisjon psykisk helsevern, at de som har vært på vakt i sommer ikke har merket forskjell på pasientene som henvender seg til psykiatrisk legevakt i juli sammenlignet med resten av året.

Heller ikke ved legevakten i Trondheim har de merket noen endring om sommeren når det gjelder akutt psykisk sykdom.

– Vi henviser nok flere til fastlegen enn de gjør i Oslo, det kan være en forklaring på at vi ikke fanger opp eventuelle forskjeller, sier Gustav Øverli, enhetsleder ved Helsevakta i Trondheim.