Tre menn siktet for grov voldtekt i Oslo

De tre ble pågrepet onsdag. Fredag ble alle varetektsfengslet i to uker av Oslo tingrett, melder Nettavisen.

– Vi er fortsatt tidlig i etterforskningen og ønsker ikke å gå ut med for mange detaljer, men vi utelukker ikke at flere personer blir pågrepet i denne saken, sier politiadvokat Kari Kirkhorn i Oslo-politiet.

Ifølge Nettavisen skal det være én fornærmet kvinne i saken, og voldtekten skal ha skjedd under en fest på en privat adresse i Oslo den første helgen i august.

En av de fengslede er tidligere dømt for seksuell handling mot et barn under 16 år, ifølge Nettavisen.