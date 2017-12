Mohamed Fariss er årets Osloborger

– Nå ble jeg glad! Takk for nyheten! Det har vært helt overveldende med alle de positive tilbakemeldingene Sterling har fått etter innslaget på Brennpunkt og nominasjonen til årets Osloborger, sier en rørt Mohamed Fariss da han får nyheten.

Mohamed Fariss er av Aftenposten kåret til årets Osloborger 2017 for arbeid for minoritetsungdom på Tøyen – og for å få innvandrerne med på dugnad.

Fariss var den kandidaten som fikk flest stemmer blant leserne.

Store utfordringer

Sportsklubben Sterling på Tøyen gir et tilbud til unge i en bydel der mange piler peker i feil retning. Ungdomskriminaliteten har økt, og to av tre barn vokser opp i fattige familier.

– Jeg tror folk må jobbe med barn og ungdom for å helt forstå de utfordringene vi står ovenfor. Det har vært mange som har tatt kontakt med meg, inkludert tidligere lærere ved Tøyen skole, som til og med sa de har droppet julegavene og støttet oss økonomisk. De har jo også sett utfordringene på Tøyen på nært hold, sier Fariss.

Han har jobbet som barne- og ungdomsarbeider i Oslo siden 1999, og sammen med en kamerat startet han opp fotballklubben Sterling for ungdom med minoritetsbakgrunn på Tøyen i 2001. I 2004 startet han Sterling for integrering og inkludering med blant annet leksehjelp og fritidstilbud for unge mellom 8–25 år.

– Hva slags ønsker har du for Sterlings fremtid?

– Jeg håper denne prisen fører til at Sterling kommer frem i lyset, at flere blir kjent med det arbeidet vi gjør her og at det får flere til å melde deg til en frivillig innsats, sier han.

I dag har Sterling 25 faste frivillige, de fleste med innvandrerbakgrunn. Klubben kan skilte med 12 lag i alderen 9–35. Tre av dem er rene jentelag.

– Har gjort en utrolig innsats

Tonje Tornes var med på å dra i gang Tøyenkampanjen i 2010, og var selv nominert til Årets Osloborger for to år siden. Hun gratulerer Mohamed Fariss hjertelig med utmerkelsen.

– Det er utrolig hyggelig at Oslos befolkning har stemt frem en ildsjel som ham. Mye av Tøyens suksess står og faller på frivillige hender og hjerter. Fariss har i så måte gjort en utrolig innsats ovenfor ungdom, og i mange år har han jobbet i det skjulte, uten noe særlig offentlig støtte eller oppmerksomhet. Jeg er glad for at Aftenpostens lesere belønner denne innsatsen, sier Tornes.

– Og så håper jeg at politikerne innser hvor viktig det er å satse på voksne som jobber med og mot barn og unge. Ikke bare som en del av et områdeløft, men som en varig ungdomspolitikk for byen vår. De unge fortjener å bli tatt på alvor, uansett hvor i byen de har postadresse, sier Tonje Tornes.

Fikk soleklart flest stemmer

– Mohamed Fariss har gjort seg fortjent til å bli årets Osloborger som følge av sin innsats for minoritetsungdommer. Han bidrar til hverdagsintegrering og er et eksempel til etterfølgelse, sier Espen Egil Hansen, sjefredaktør i Aftenposten.

I sportsklubben Sterling har nesten alle spillerne minoritetsbakgrunn. Fariss tar inn ungdommer som ikke er velkomne noen andre steder.

– Årets Osloborger gir disse ungdommene stolthet og et sted å være. Dette er en innsats som kan vedtas i planer, men som er helt avhengig av ildsjeler som Fariss, sier Hansen.

Fariss ble kjent for offentligheten gjennom Brennpunkt-dokumentaren om Tøyenløftet. Til tross for de 150 millionene som ble investert i løftet av bydelen, mener han at lite har endret seg for ungdommene som bor der.

Han sa blant annet at han håper politikerne satser mer på ungdommene og at de må gå i dialog med beboerne og de ressurssvake familiene.

– Dette er en dugnadsinnsats Aftenpostens lesere har satt pris på. Fariss fikk soleklart flest stemmer i avstemningen, og vi er stolte over å kunne overrekke ham hedersbetegnelsen Årets Osloborger, sier Espen Egil Hansen.

Byrådslederen hyller vinneren

Magnus Knutsen Bjørke

Byrådsleder Raymond Johansen roser årets Osloborger.

– Veldig fortjent og morsomt at Mohamed Fariss ble årets Osloborger. Han har gjennom sitt frivillige arbeid klart gjort en uvurderlig innsats for ungdommen på Tøyen. I tillegg har han klart å få til et viktig fokus på de utfordringene særlig ungdom har på Tøyen og Grønland. Gratulerer, sier Johansen.