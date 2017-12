Lippestad går av som byråd for næring og eierskap. Han vil fortsatt møte i bystyret som representant for Arbeiderpartiet.

Lippestad har blant annet hatt ansvaret for det kommunale foretaket Boligbygg. Det har havnet i hardt vær etter at Dagens Næringsliv og Nettavisen tidligere i høst blant annet avslørte tvilsomme kjøp av 51 leiligheter for 222 millioner kroner fra konkursgjengangere.

To personer med tilknytning til Boligbygg er nå siktet for korrupsjon. Boligbyggs direktør gikk av mandag.

Skal fortsatt møte i bystyret

Lippestad sier til Aftenposten at han ba om å få gå av fordi han vil tilbake til advokatyrket.

– Er grunnen til at du ønsker å fratre relatert til Boligbygg-saken?

– Vi snakket sammen i høst om at jeg ønsket å fratre. Da ba han (byrådsleder Raymond Johansen, red.anm.) meg om å bli, fordi saken rundt Boligbygg var i ferd med å seile opp. Han ønsket at jeg skulle håndtere den. Nå er et helt nytt styre på plass, det er en ny daglig leder, og det er lagt til rette for at Boligbyggs viktige samfunnsoppdrag kan gjenopptas, og tiden er inne for meg å tre tilbake. Nå har jeg gjort den jobben han ba meg om, å sørge for at Boligbygg har de rette forutsetninger for å komme på rett kjøl, sier Lippestad.

Rolf Øhman/Arkivfoto

– Er årsaken til at du går av relatert til din håndtering av Boligbygg-saken?

– Samtalen med Raymond hadde jeg på den tiden Boligbygg-saken ble kjent i pressen, men jeg hadde selvfølgelig tenkt på dette noe tid før, sier Lippestad.

Han skal nå tilbake til Advokatfirmaet Lippestad, men vil fortsette som medlem av bystyret for Arbeiderpartiet. Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) bekrefter at han ba Lippestad om å vente med å gå av.

– Er det tilfeldig at sjefen for Boligbygg går av mindre enn et døgn før Lippestad går av?

– Det er tilfeldig. Det er mer korrekt å tenke at dette er det siste byrådsmøtet før jul. Jeg ba ham fortsette, og nå er det et nytt styre og en ny daglig leder i Boligbygg, sier Johansen.

Kjetil Lund inn i byrådet

Lippestad vil bli erstattet av Kjetil Lund (47). Lund er i dag direktør for klima og myndighetskontakt i Statkraft og styreleder i Ruter.

Han har tidligere vært statssekretær i Finansdepartementet for Arbeiderpartiet og rådgiver ved Statsministerens kontor.

Bytter jobb

Tone Tellevik Dahl (Ap) og Inga Marte Thorkildsen (SV) bytter jobb. Dahl blir byråd for eldre, helse og arbeid, mens Thorkildsen blir byråd for oppvekst og kunnskap.

Stein Bjørge

Byrådsavdeling for eldre, helse og sosiale tjenester skifter navn til byrådsavdeling for eldre, helse og arbeid. Samtidig overtar avdelingen ansvaret for integrerings- og mangfoldsarbeidet, som tidligere lå under byrådsavdeling for næring og eierskap.