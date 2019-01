Da Ellen de Vibe i 1998 ble byplansjef i Oslo, var det en begivenhet. Hun kom fra en helt annen tradisjon enn hennes forgjengere og var også helt uten det tunge nettverket de hadde hatt.

De Vibe kom ikke til dekket bord, men til en by som manglet et produktivt samvirke mellom politiske ledere og Plan- og bygningsetaten. Gjennom hardt arbeid, sterk vilje og faglig dyktighet har hun gjort synlig for enhver at en byplansjef er og bør være mektig.