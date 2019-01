Advarer om glatte veier. E6 fremdeles stengt etter trafikkulykke.

Siden tidlig onsdag har snøen lavet ned over det sentrale Østlandet. Allerede i går varslet meteorologen om dagens krevende føreforhold på veiene.

Tidlig onsdag ettermiddag er dette noen hovedtrekk:

To personer er sendt til Akershus universitetssykehus etter en ulykke på E6 på Romerike. E6 ble stengt i retning Oslo.

Ved 16-tiden melder Vegtrafikksentralen at E6 mellom Kløfta og Jessheim er i ferd med å saltes, og snart skal åpnes for trafikk igjen.

Fra Gardermoen mot Oslo er det omkjøring via fylkesvei 451.

På E6 ved Biri har tre biler kollidert og et vogntog sklidd i grøften, etter flere uhell i samme område tidligere i dag. Der er ingen personskader. Nå er E6 åpen og ryddet i begge retninger i dette området.

På Twitter melder Oslo Lufthavn om enkelte forsinkelser: «Møt som normalt til din reise om ikke du får annen beskjed fra ditt flyselskap.»

På Biri var ni biler involverte i kollisjoner i sørgående og nordgående løp tidligere på onsdag, melder NTB. Ingen personer ble alvorlig skadet, opplyser Innlandet politidistrikt.

– Det er kjempeglatt veibane, presiserer politiet.

Veien ble helt stengt etter ulykken som skjedde ved 10-tiden. Like etter inntraff en ny kjedekollisjon, en halv kilometer lenger nord. Ved 14–tiden onsdag ble E6 ved Biri åpnet i begge retninger.

Ble sittende fastklemt

Lenger sør, på E6 mellom Kløfta og Jessheim i Akershus, er to personer sendt til sykehus og flere til legevakt etter en trafikkulykke litt før klokken 8.30. Flere lastebiler var involverte, og en lastebilfører ble sittende fastklemt. Ved 16-tiden melder Vegtrafikksentralen at E6 mellom Kløfta og Jessheim er i ferd med å saltes, og snart skal åpnes for trafikk igjen.

Rundt 15:40 meldte politiet på Twitter at en bil har kjørt av veien rett nord for Jessheim Syd. Skadeomfanget er ennå uklart, men nødetater er på stedet.

Gjennom morgenen og formiddagen har nettstedet Reisetider.no meldt om store forsinkelser på flere hovedveier inn og ut av hovedstaden. På Twitter har Veitrafikksentralen advart:

Venter mer snø

På Meteorologisk institutt opplyser vakthavende meteorolog Magnus Ovhed:

– Snøværet på det sentrale Østlandet fortsetter frem til ca. kl. 15 eller 16 onsdag. I løpet av torsdag ventes noen snøbyger til.

– Hva med temperaturen?

– Den stiger utover dagen. Oslo ligger omtrent midt i skillet mellom snø og regn, så det er vanskelig å si nøyaktig hvilken form nedbøren får der. Torsdag faller temperaturen definitivt. Det fortsetter den med, inn mot helgen, opplyser meteorologen.

