Daniel André Tande rakk knapt å juble ferdig i det som ble en stor norsk søndag i Holmenkollen, før de ansvarlige for arrangementet satt seg ned for å diskutere: Hvorfor gikk det så galt? Og hva skal gjøres for at det aldri skal komme en reprise?

– Vi ønsker å ta folkefesten tilbake. Sånne situasjoner som vi hadde lørdag, må vi få slutt på, sier kommunikasjonssjef Emilie Nordskar i Holmenkollen Skifestival.

Hverken arrangøren, Sporveien eller politiet har opplevd maken til scenene som utspilte seg på en av de svarteste dagene i skifestivalens historie.

Totalt åtte personer ble rapportert skadet i to ulykker ved T-banestasjonene i kaoset som oppsto da titusenvis av publikummere skulle tilbake til byen på ettermiddagen og kvelden lørdag. En jente i slutten av tenårene ble alvorlig skadet da hun havnet ned i sporet ved Voksenlia stasjon og fikk strøm i seg. Hun måtte fraktes ut med helikopter fordi ambulanser ikke kom til. Søndag kveld var tilstanden stabil. Hun er utenfor livsfare.

Søndag ettermiddag kom det nye detaljer om hvilke forhold Sporveiens og Røde Kors´mannskaper hadde å stri med.

Store folkemengder, mye alkohol: Fire grunner til at det kan ha gått galt.

Torstein Bøe, NTB scanpix

Løp mot T-banen i fart

Cato Asperud, kommunikasjonssjef i Sporveien, beskriver livsfarlige scener etter å ha fått den fulle oversikten over lørdagens hendelser.

Folk som blåste i sperringer og anvisninger fra politiet. Personer som rev ned gjerder, forserte private hager og hoppet ned i sporet. Noen forsøkte å krabbe under strømskinnene – som har en klaring på 25–30 centimeter ned til bakken.

– Ved én anledning ble en person funnet sovende på sporet. En annen kom løpende mot et T-banetog i fart. Dette kunne gått riktig galt, sier Asperud, som forteller om mange skremte og engstelige førere.

– Noen ble satt helt ut av det de opplevde.

Ifølge Asperud, kjørte Sporveien med maksimal kapasitet. Det vil si at de kunne frakte 14.000 passasjerer i timen. Men det var på langt nær nok for å ta av for hordene som skulle hjem lørdag kveld.

– De fleste vet at ved så store arrangement må man regne med kø. Man må beregne ekstra tid. Man må følge anvisninger. Men her hørte folk overhodet ikke på anvisninger gitt av hverken av politi eller vektere, de tok ikke hensyn til sluser eller stengsler. De bare «gikk alt ned», hoppet over gjerder, rev ned gjerder. Det var lovløse tilstander, sier Asperud.

Han sier Sporveien likevel vil se om de kan gjøre ytterligere tiltak for å forhindre at lignende skal kunne skje igjen. Ett eksempel kan være å lage lengre, manuelle sluser for å redusere trengsel og trykk ved stasjonene.

Torstein Bøe, NTB scanpix

Nær tredobling i «fylleskader»

Røde Kors kan melde om en kraftig økning av alkoholrelaterte skader på Frognerseteren. I fjor behandlet de 37 skader på Frognerseteren. I år nærmet tallet seg 100, og det toppet seg under 5-mila, bekrefter hovedvaktleder Anders Oustorp hos Oslo Røde Kors Hjelpekorps.

– Dette er skader som er et direkte resultat av det å innta alkohol, for eksempel at du blir bevisstløs av å drikke for mye, eller skader deg selv eller andre som følge av alkohol, sier han.

Holm, Morten / SCANPIX

Røde Kors hadde mer enn 20 mannskaper i skogen ved Frognerseteren sammen med 10–15 personer fra Holmenkollen skifestival som er ambulansepersonell, leger og sykepleiere.

– Vi har utviklet vår måte å jobbe på og var i stand til å takle det som kom, sier Oustorp.

Flere tilskuere ble fraktet vekk allerede før 5-mila startet. Andre ble fraktet bort underveis. Noen var så sterkt påvirket av alkohol, at de måtte fraktes bort av hjelpepersonell via langrennsløypene mens løpet gikk, for å komme raskest mulig frem til nødvendig hjelp på Røde Kors-stasjonen på Frognerseteren.

– De har en medisinsk tilstand som gjør at vi ikke har kontakt med dem, så noen få gjør vi det med, ja, sier Oustorp.

Han har ikke statistikk på hvor gamle personene var, men hans inntrykk er at de er mellom 18 og 25 år.

– Hvilke tiltak bør man sette inn?

– Vi har holdt på å jobbe helt frem til nå. Det er for tidlig å komme med tiltak. Det må vi evaluere oss frem tilsammen med de andre aktørene som er involvert. Jeg må si at jeg er stolt av vår innsats. Vi var dimensjonert, trent og forberedt på det som skulle skje og planen har holdt, sier Oustorp til Aftenposten søndag ettermiddag.

Vil se på 5-milstarten

Oslo kommune vil snarest kalle arrangøren inn til et oppvaskmøte.

Men allerede søndag ettermiddag begynte altså skifestivalledelsen samtaler om veien fremover.

Tre hovedtemaer for videre evaluering er allerede identifisert:

Sikkerhet og ressurser

Logistikk og transport

Lørdagens rennprogram med tidspunkt for start på 5-mila

Det er det internasjonale skiforbundet, FIS, som bestemte at 5-mila skulle starte kl. 14.30. Dette handler blant annet om TV-rettigheter.

– Vi ser at utfordringene ikke var like store i fjor, da femmilsstarten var kl. 12.15. Vi ønsker også å evaluere denne helgen sammen med FIS, sier Emilie Nordskar.

Bjørn Egil Halvorsen

Tynnkledde folk, mye alkohol

Hun sier arrangøren aldri tidligere har vært vitne til det som skjedde på lørdag til tross for at de har forberedt seg med mer politi, flere vektere og flere T-baneavganger.

– Er logistikken i Holmenkollen for dårlig til å håndtere 100.000 mennesker?

– Det er det vi skal diskutere nå og vi vil trekke flere inn i den diskusjonen. Nasjonalanlegget er rigget for det antall mennesker vi har hatt, på arenaen har det fungert veldig bra. Hovedutfordringen er området i Marka, sier Nordskar og legger til:

– Vi som arrangør klarer ikke dette alene. Vi er veldig motivert for å gi i dialog med berørte parter sånn at folkefesten i Kollen kan fortsette å være en positiv idrettsfest.

Bøe, Torstein / NTB scanpix

Ifølge Nordskar har de oppjustert med flere politifolk de siste årene. Likevel ble de nødt til å sende patruljer fra arenaen til området rundt Frognerseteren.

– Det er et gratis område og en yngre målgruppe. Dessverre er det sånn at mange er tynnkledd, har drukket på forhånd og har med seg drikke i sekken.

Og da alle skulle tilbake til byen, ble det komplett kaos.

Ber folk skjerpe seg og ta Marka tilbake

Asperud sier Sporveien allerede på veien opp lørdag formiddag fikk indikasjoner på at mange tok vorspielet på T-banen.

– Vi har aldri ryddet vekk så mange ølbokser fra Holmenkollen T-banestasjon og fra sporet som vi gjorde lørdag. Nå må det viktigste være å ta Holmenkollen og Marka tilbake, med en helt annen stil. Dette skal ikke være en fyllefest, men en skifest.

Også Oslo-politiet hadde lignende budskap i helgen: Folk må rett og slett skjerpe seg.

– Alkoholen har nok vært en vesentlig medspiller. Men det er ingen unnskyldning, sa innsatsleder Tore Barstad i Oslo politidistrikt lørdag.

– Folk skal oppføre seg selv om de drikker!