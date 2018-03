Inndrar millionomsetning fra håndverkerfirma

I oktober 2016 var det en større kontroll på en byggeplass i Oslo. Der fattet Arbeidstilsynet interesse for to arbeidere med utenlandsk bakgrunn. De var på jobb for et blikkenslagerfirma.

Arbeidstilsynet ønsket å se arbeidsavtalen for de ansatte og lønnsslipper for de siste 12 ukene. Dette for å være sikre på at arbeiderne mottok norsk minstelønn fastsatt for den type arbeid. Oslo-bedriften fikk beskjed om å sende papirene innen et par uker, men tilsynet fikk aldri dokumentasjonen.

Det er allmenngjøringsloven som gir tilsynet muligheten til å få innsyn i slik dokumentasjon.

Fakta: Lov om allmenngjøring av tariffavtaler med videre (allmenngjøringsloven) Lovens formål er å sikre utenlandske arbeidstagere lønns- og arbeidsvilkår som er likeverdige med de vilkår norske arbeidstagere har, og å hindre konkurransevridning til ulempe for det norske arbeidsmarkedet.

Fikk stansingsvedtak

I midten av november valgte Arbeidstilsynet å fatte et stansingsvedtak mot virksomheten. Dette innebærer at virksomheten må stoppe all aktivitet i Norge. Da bedriften ikke stanset sin virksomhet, ble saken politianmeldt.

Nå har politiet ilagt bedriften et forelegg på 200.000 kroner. I tillegg må den tåle inndragning av 1,1 millioner kroner som bedriften tjente i perioden den ikke hadde lov til å drive virksomhet i Norge.

– Arbeidstilsynet anmeldte virksomheten fordi den hadde ignorert stansingsvedtaket. Det er nemlig straffbart å jobbe videre når man har fått et slikt vedtak mot seg, sier politiadvokat Kristin Rusdal i Oslo politidistrikt.

Hun presiserer at de 1,1 millioner kronene som nå blir inndratt er omsetningen fra den «ulovlige» perioden.

– Er ikke dette en veldig streng reaksjon?

– Det kan man si, men slike saker løser seg ofte før de kommer inn til politiet. Her fikk virksomheten en frist til å levere inn nødvendig dokumentasjon, men valgte ikke å gjøre det. Det er viktig at virksomheter tar slike vedtak på alvor. Det skal ikke lønne seg å bryte reglene, sier Rusdal.

For få dager siden vedtok bedriften både forelegget på 200.000 kroner og kravet om å få inndratt 1,1 millioner kroner. Beløpet på 1,3 millioner kroner blir innkrevd av Statens innkrevingssentral.

Skylder på glipp

Daglig leder for bedriften, som holder til i Oslo, sier at det hele skjedde på grunn av en glipp i rutiner:

– Vi så ikke henvendelsen fra Arbeidstilsynet. Det ble gjort en feil fra vår side. Nå har vi signert papirene fra politiet og vedtatt alt, sier mannen som ønsker å være anonym.

– Hva synes dere om beløpet?

– Vi synes det er et høyt beløp, men vi kan ikke gjøre noe med det, svarer han.

Ni anmeldelser i fjor

Tall fra Arbeidstilsynet viser at ni virksomheter ble anmeldt for brudd på allmenngjøringsloven på landsbasis i fjor. Ingen av bedriftene holdt til i Oslo.

– Arbeidstilsynet anmelder når det foreligger alvorlige brudd på regelverket eller ved mistanke om brudd på regelverket og det er behov for etterforskning for å avdekke forholdene, skriver seniorrådgiver Heidi Mehli i Arbeidstilsynet i en e-post.

Totalt ble det fattet 45 stansingsvedtak i fjor. Bare to av disse gjaldt Oslo. Trøndelag topper statistikken med 12 stansingsvedtak i 2017.