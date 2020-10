Utdanningsetaten gjør endringer i direktørlønn-systemet

Utdanningsetaten i Oslo endrer måten de tildeler lønnsforhøyelser til sine direktører på.

Utdanningsetaten i Oslo endrer måten de tildeler lønnsforhøyelser til sine direktører på, opplyser direktør Marte Gerhardsen til Dagbladet. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

NTB

Nå nettopp

– Fremover vil vi samarbeide enda tettere med de tillitsvalgte. Blant annet vil vi gå fra å sende over lønnsjusteringer to ganger i året, til en løpende oppdatering og dialog. Vi vil også ha en tettere dialog om lønnsutviklingen i etaten, skriver utdanningsdirektør Marte Gerhardsen i en epost til Dagbladet.

Avisa skrev onsdag at minst seks direktører i Oslo-skolen fikk store lønnsøkninger i august, uten at ansvarlig byråd Inga Marte Thorkildsen (SV) var kjent med saken.

Enkelte av direktørene skal ha fått over 100.000 kroner mer i lønn over natten, og gikk 14 prosent opp i lønn. Lærerne er tilbudt 1,7 prosents lønnsøkning i årets oppgjør.

Gerhardsen sier hun forstår at tidspunktet for lønnsøkningen ble uheldig.

– Spesielt når rektorer, lærere og andre i skolen har stått på som aldri før for å gi elevene våre en best mulig opplæring midt i en pandemi, skriver hun, og understreker at dette ikke berører skolenes budsjetter.

Aina Skjefstad Andersen, leder i Utdanningsforbundet i Oslo, er glad for at etaten nå endrer mangeårig praksis for lønnsvekst i toppen.

– Når vi nå er enige om at praksis skal legges om, vil medbestemmelsesutvalget (MBU) bli forelagt direktørens innstillinger til vedtak fortløpende. Det betyr også at vi forventer at hver sak må begrunnes, og at MBU ved uenighet kan løfte saken til endelig behandling i byrådsavdelingen for finans. Dette vil gi et mer transparent system og en reell mulighet for MBU til å påvirke praksisen knyttet il administrative lønnsplasseringer i utdanningsetaten, sier hun.