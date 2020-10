Åpnet Oslos første nye trikkestrekning på 21 år

Sporveistoppene smilte fra øre til øre da de mandag åpnet en ny trikkestrekning gjennom Bjørvika. Men noen mister samtidig trikken sin, og tre gamle holdeplasser er nedlagt.

Trikke-trafikken gjennom Bjørvika var allerede i gang da samferdselsbyråd Lan Marie Berg (MDG) klippet snoren mandag formiddag.

– Det er merkelige tider: At du skal ha en åpningsfest, men ønsker at færrest mulig dukker opp, sa Bernt Reitan Jenssen, administrerende direktør i Ruter.

Det som skulle ha vært en festdag, ble på grunn av koronaen redusert til en liten seremoni med snorklipping utenfor det nye hovedbiblioteket i Bjørvika.

Det er 21 år siden sist Oslo fikk en ny trikkestrekning. Da ble trikken forlenget opp til Rikshospitalet på Gaustad.

Åpningen av den nye traseen gjennom Dronning Eufemias gate i Bjørvika skjer få dager etter at den første av 87 nye trikker ankom Oslo.

Begge deler er et resultat av at bystyret for fem år siden besluttet å satse på trikken også i fremtiden.

Ny trikketrase gjennom Bjørvika, her i Dronning Eufemias gate. Hans O. Torgersen

Raskere reise til sentrum

Selv om den offisielle åpningen var mandag, hadde Sporveien allerede dagen før tyvstartet og tatt den nye traseen i bruk.

Det er linje 13 og 19 som kjører på den vel 1 km lange strekningen. Det er to nye holdeplasser: Bjørvika og Middelalderparken.

Fakta Trikk i fremtiden I 2015 vedtok bystyret at trikketilbudet i hovedstaden skal fornyes ved kjøp av nye trikker og opprustning av trikkenettet. Sluttprisen blir rundt 9 milliarder kroner. Det har fått navnet Trikkeprogrammet, og det administreres av Sporveien. 87 nye trikker skal kjøpes, og trikkeskinner og annen infrastruktur oppgraderes. Den første nye trikken kom til Oslo i høst. Den skal snart være klar for testkjøring. Målet er at alle nye trikker skal være på plass innen utgangen av 2024. Vis mer

– Dette er en stor dag for Oslo. Nå vil det ta ni minutter å komme seg fra Holtet til Bjørvika. Vi ruster opp trikketilbudet kraftig. Målet er 100 millioner trikkepassasjerer i året om noen år, mot 50 millioner i dag, sa samferdselsbyråd Lan Marie Nguyen Berg (MDG).

Hun la til at det går trikk hvert femte minutt mellom Nordstrandsplatået og sentrum.

Har lagt ned tre holdeplasser

Men ikke alle vinner på det.

Før kjørte trikkene fra Ljan, Nordtrand og Ekeberg gjennom Gamlebyen og deretter ned Schweigaards gate.

Nå er to trikkeholdeplasser i Gamlebyen nedlagt. I tillegg mister tusenvis direkteforbindelsen sin til Oslo bussterminal i Schweigaards gate, hvor holdeplassen også er nedlagt.

Da Aftenposten var innom «Munkegata»-stoppet mandag formiddag, sto et fåtall passasjerer og ventet forgjeves på en trikk som aldri kom.

Nå er trikken gjennom Oslo gate historie. Trikkene fra Nordstrandsplatået kjører nå gjennom Bjørvika i stedet. Karen Gjetrang

– Jeg synes det er litt dritt at trikken ikke skal gå her lenger, kommer det spontant fra en skoleelev da Aftenposten forteller at trikken er flyttet.

– Jeg bor på Grorud og går på Kongshavn videregående. Det er en lang og kronglete skolevei. Nå blir det enda mer kronglete. Jeg får gå opp til Oslo hospital, sukker hun, før hun rusler oppover.

Kostbare skinner

I Bispegata forbindes trikketraseen i Bjørvika med det gamle trikkenettet sørover. Her er skinnene lagt på en bro over den nye traseen til Follobanen, som er under bygging.

Her går trikketraseen på bro over Follobanen, som er under bygging. Hans O. Torgersen

Over 100 anleggsarbeidere har jobbet i tre skift for å få det klart. Nå som skinnene er på plass, jobber kommunen med fortau og sykkelvei. De åpner senere i år. Den nye strekningen har kostet 436 millioner kroner.

– Det er mye som skjer nå. I vinter skal vi teste de første nye trikkene med passasjerer. Hvis alt går bra, vil vi få to nye trikker i måneden til alle de nye trikkene er i Oslo i 2024, sier Cato Hellesjø, konsernsjef i Sporveien.

– Det å flytte trikken til Bjørvika er et ledd i et større byutviklingsprosjekt. Her har det kommet flere tusen nye arbeidsplasser og mange boliger de siste årene, og det bygges fremdeles her, sier byråd Berg.

Samferdselsbyråd Lan Marie Berg på en historisk trikketur via Bjørvika mandag. Hun var forskriftsmessig kledd. Karen Gjetrang

Vil ha trikk og buss adskilt

I Bjørvika har den nye traseen ligget ubrukt i flere år, mens bussene tidvis står i kø i kjørebanen ved siden av. Det vil være mange ganger så mange busser som trikker som betjener strekningen, men det er ingen plan om å la dem dele trasé.

– Det er noe vi har vurdert i flere år, før vi valgte denne løsningen med egen trasé for trikken og kollektivfelt for bussene. Mange synes det er fint at trikken får en egen trasé og kan slippe å bli forsinket av den andre køen. Men ingenting er fastlåst. Vi vil alltid se på muligheter for forandringer, svarer Berg.