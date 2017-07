– Vi har lenge ønsket oss en sterkere tilstedeværelse i Oslo. Det miljøet vi vil skape, gjør vi best selv, og ved å være til stede kan vi uttrykke det på våre egne premisser, sier Jens Olav Dankertsen til Adresseavisen.

Dankertsen står bak den lille jeansfabrikken Livid jeans, hvor han fortsatt eier 80 prosent av aksjene. Fra før har de butikk i Trondheim, hvor de også syr mange av jeansene sine selv.

4. august får Dankertsen et nytt ben å stå på. Da åpner Oslo-butikken i Prinsens gate, midt i Oslo sentrum. Akkurat nå har han hendene fulle med å gjøre lokalet på 270 m² helt klart.

– Vi tar med hele det samme konseptet til Oslo, bortsett fra produksjonen, sier Dankertsen.

Kunder over hele Norge

Livid startet opp i 2012. I starten ble alle jeans sydd i Norge, men nå foregår deler av produksjonen i Portugal. De tilbyr trønderske kunder jeans sydd etter mål, og det samme vil de gjøre i Oslo.

Dankertsen påpeker at det er flere aktører å konkurrere mot i hovedstaden, men samtidig en større kundemasse.

– Vi har et sterkt varemerke i hele Norge, og en butikk i Oslo kan fort bli lettere tilgjengelig for kunder fra andre steder i landet. Vi har veldig troen på å åpne her, sier han.

Dankertsen drømmer om å lage butikk i Tokyo i fremtiden, selv om akkurat det foreløpig kun er en drøm. Markedet der, fordelt på et knippe jeans-merker «made in Japan», er i dag selve gullstandarden for denim i høyere prisklasser.

– Man skal ha litt hårete mål. Vi får se om vi klarer det.

Litt svakere vekst

Livid Jeans har fortsatt å vokse i 2016. En samlet inntekt på totalt 15,9 millioner kroner, fordelt på to selskaper, er en økning på 2,9 millioner fra 2015. Overskuddet før skatt endte på totalt 800.000 kroner. Jens Olav Dankertsen er svært fornøyd, selv om omsetningen er noe lavere enn målsettingen.

– Vi budsjetterte med en vekst på 17 millioner kroner for 2016, og hadde et vanvittig år frem til høsten. Deretter ble det tøffere, for hele markedet, sier han.

Året var likevel godt, mener Dankertsen.

– Vi har satset mye i ny butikk og gjør investeringer, og det er dyrt å vokse, sier han.

Satser på USA

Livid Jeans har hatt en eventyrlig vekst de siste årene. Fra 2014 til 2015 hadde de en vekst i omsetning på 142 prosent, og de to foregående årene vokste bedriften med nesten 400 prosent.

Nå fokuserer Dankertsen på driften av det som snart blir to butikker. Han forteller at de har budsjettert mer moderat i år.

– Vi budsjetterer med en fortsatt vekst på 1,5 millioner, sier han.

Livid Jeans selges fra før i 53 butikker fordelt på 10 land.

– Vi har hatt veldig fokus på USA nå. Fem nye aktører distribuerer produktene våre der, og vi satser på ti nye til neste sesong, sier Dankertsen.