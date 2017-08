Klokken 15 onsdag var det drøyt 1000 sitteplasser og 1000 ståplasser igjen til kampen mot Sarpsborg 10. september. Men det tok bare ti minutter av det åpne billettsalget, før langsidene var fylt opp.

– Billettene rives vekk. Det blir garantert full stadion. Med denne farten er det utsolgt allerede torsdag, sier Morten Nydal, salgssjef i Vålerenga Fotball AS til Aftenposten.

Helgen 9. og 10. september blir det fest i det nyåpnede Vålerenga kultur- og idrettspark. Lørdag spiller Vålerengas damelag åpningskamp og det arrangeres musikkfestival utenfor stadion. Søndag spilles det for første gang eliteseriekamp på Valle. I 104 år harVålerenga-tilhengerne drømt om at klubben skal få sin egen stadion.

– Blir utsolgt også i Østfold.

Også i Sarpsborg, som blir åpningsmotstander, har interessen for kampen vært stor. Allerede første salgsdag har det solgt og reservert flere hundre bortebilletter, opplyser Nydal.

– Det blir jo en historisk kamp. Man åpner jo ikke nye stadioner i Norge hvert år. Vi er sikre på at også bortetribunen blir smekk full. Så blir det spennende å se om bortefansen klarer å holde tritt med hjemmepublikumet.

Fakta: Mer enn bare et fotballstadion Dette er Vålerenga kultur- og idrettspark: Fotballstadion med en totalkapasitet på 17.333 tilskuere, inkludert media og VIP.

Videregående skole for 500 elever, toppidrettslinje.

Kontorer for Vålerenga Fotball-selskapene

Fasiliteter for Valle Hovin stadion, skøyte og bandy

Barnehage

Klubbshop (Sjappa)

Fotballpub

Treningsstudio

Parkeringshus

Utearealer

Har sittet på stadiongjerdet

Med 17.333 tilskuere vil Vålerengas tilskuersnitt gjøre et hopp etter flere sesonger med glisne tribuner på Ullevaal stadion.

– Vi hadde 19.000 solgte billetter til fjorårets kamp mot Lillestrøm. Men vi har ikke sett så mye folk i hver hjemmekamp. I hele år har jeg hatt inntrykk av at folk har sittet litt på gjerdet i påvente av eget stadion. For vi merker også veldig stor interesse for kampen mot Brann, to uker etter åpningshelgen, forteller Nydal i Vålerenga Fotball.

– Nå ser stadion ferdig ut, men utenfor ser det litt kaotisk ut. Blir det ferdig i tide?

– Både stadion og torget utenfor blir ferdig. Vi skal få det overlevert 1. september. Men utenfor vil det være en byggeplass fremover, for det er jo solgt noen tomter ved siden av stadion der det bygges, svarer han.

Og allerede mandag åpner Valle Hovin videregående skole dørene i arenabygget.

Rakk du ikke kjøpe billett til åpningskampen? Det er fortsatt noen muligheter:

Morten Nydal opplyser at det fortsatt er noen av såkalte Vallekort igjen, som gir inngang til alle Vålerengas hjemmekamper i år.

Og billettene til den aller første obligatoriske kampen på Vålerengas nye stadion, lørdagens damekamp mellom Vålerenga og Kolbotn klokken 15, er gratis.

Det vil også være en rekke aktiviteter rundt stadion hele lørdagen og før kampen søndag.