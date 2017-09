Politiet varslet før drapet – uprovosert, grov vold

Politiet sier at volden skjedde brått og uventet. Avdøde er en mann i slutten av 50-årene som hadde et livslangt forhold til øya.

– En mann i slutten av 20-årene, en utenlandsk statsborger fra Nord-Europa, ble pågrepet på øya ca. 20 minutter etter at politiet fikk melding om drapet, sier fungerende sjef for seksjon for etterforskning av alvorlig kriminalitet i Oslo-politiet, Kjetil Moen.

Drapssiktede skal ha kommet til Nakholmen med rutebåten et par timer før hendelsen. Båten anløper Nakholmen en gang i timen til sent på kvelden.

– Etter det vi kjenner til, var det ikke noen relasjon mellom avdøde og siktede. Dette skjedde brått og uventet, og vi ser på det som blind vold, sier Moen.

Hyttenabo: Uprovosert vold

En hyttenabo på stedet sier til Aftenposten at gjerningspersonen kom med båten klokken 19.38 og han skal ha opprørt seg slik at andre reagerte.

På bakgrunn av siktedes oppførsel, og det usedvanlig rå drapet, har politiet bedt om judisiell observasjon.

Politiet var alt på vei

Politiet ble tilkalt, og mens politibåten var på vei ut, kom meldingen om at en mann var blitt offer for grov vold på fergeleiet på nordsiden av øya.

– Det må ha vært blind vold. Han kan ikke ha provosert noen, sier en av den avdøde mannens hyttenaboer til Aftenposten.

Ifølge hyttenaboen er den avdøde mannen svært godt likt, og han skal ha vært godt kjent på øya.

– Han var veldig hjelpsom og snill. Alle her ute likte ham veldig godt. Jeg tror alle nå er i sorg, sier hyttenaboen.

Livreddende førstehjelp på stedet

Operasjonsleder Marita Aune i Oslo politidistrikt sa til NTB onsdag kveld at det er brukt en gjenstand i utøvelsen av volden, men ønsker foreløpig ikke å gå inn på hva slags type gjenstand det dreier seg om.

Hun sier til NRK at det ble forsøkt livreddende førstehjelp på stedet, men livet sto ikke til å redde.

Skjedde utendørs

Politiet kom til øya syv minutter etter at de mottok den første meldingen om hendelsen klokken 21.15.

Helsepersonell tok seg til Nakholmen i luftambulanse. Den siktede mannen ble pågrepet klokken 21.40.

– Vedkommende er kjørt til arresten og vil bli avhørt torsdag. Vi er så vidt ferdig med den akutte fasen i dette oppdraget nå. Vi er fortsatt ute på øya med krimteknikere og øvrig personell for å undersøke åstedet, både med tanke på det tekniske og med å snakke med vitner, sier Aune til NTB natt til torsdag.

Hun regner med at politiet vil få mer klarhet i hendelsesforløpet torsdag, men det er på det rene at det har vært en voldshendelse som har endt opp med et dødsfall.

– Vi har fått opplyst at dette skjedde utendørs, trolig i nærheten av fergeleiet på øya, sier hun.

Mange hyttenaboer sterkt preget

Det er i alt 183 private hytter på Nakholmen. Det er fast fergeforbindelse til øya som ligger rundt tre kilometer fra Rådhusplassen.

Alle kjenner alle på øya, og da Aftenposten var der ute torsdag morgen, var de som var der sterkt preget av hendelsen.

Flere av hytteeierne flagget på halv stang, og folk snakket lavmælt sammen.

– Vi har fått krisehjelp av helsepersonell i natt, sier en av hytteeierne til Aftenposten.

Mannskaper fra brannvesenet spylte ved 10-tiden bort blod og andre spor etter hendelsen. Etter at de var ferdige og politiet fjernet sperringene, kom flere av hytteeierne med bøtter og kost for å sørge for en ekstra grundig rengjøring.

– Vi har igangsatt en teknisk og taktisk etterforskning, sier Aune, som også opplyser at det var flere vitner til hendelsen og at disse nå blir avhørt.

Forsøkte livreddende førstehjelp

Hun legger til at det er for tidlig å si om det var noen relasjon mellom avdøde og personen som er pågrepet.

Aune kan heller ikke si noe om hendelsesforløpet.

Utrykningspersonell forsøkte å utføre livreddende førstehjelp på stedet.

Nakholmen har ingen fastboende, men øya er et populært fritidsmål og har i underkant av 200 småhytter. Deler av øya er fredet som naturreservat.

Politiet opplyser at de vil komme med ytterligere informasjon på torsdag.

