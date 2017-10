1. Oslos største spøkelseshus?

Levende monstre, Hollywood-spesialeffekter og uhyggelige overraskelser skal gjøre alle 1700 kvadratmeterne på Chateau Neuf til et skummelt sted. Langs en 400 meter lang løype bys det på skrekkopplevelser. Familier og lettskremte er velkomne på dagen lørdag, søndag og tidlig halloweenkveld til en mindre gruoppvekkende tur som er anbefalt for alle over 6 år. De ekstra modige kan komme om kvelden når alle monstrene slippes løs. Anbefalt for alle over 12 år.

Hvor: Chateau Neuf

Når: Fra fredag til halloween kl. 18–23

2. Musikkfabrikken for de yngste

Animando/Oslo-Filharmonien

Er det animasjonsfilm? Dans? Konsert? Ja, alt dette og mer til når Oslo-Filharmonien gjør sin største familiesatsing noensinne og inviterer til musikalsk oppdagelsesferd i Musikkfabrikken. Levende gjester og animerte karakterer utforsker musikkens verden, og det blir både klassiske perler og nyskrevet musikk i en konsertopplevelse helt utenom det vanlige.

Musikkfabrikken er utviklet av pianisten Sigurd Slåttebrekk og koreografen Cina Espejord. Slåttebrekk er en av personene bak filmene om Redningsskøyta Elias og ønsker at Musikkfabrikken blir den klassiske musikkformidlingens svar på Elias-universet.

Hvor: Oslo Konserthus

Når: Fredag kl. 18, lørdag kl. 15

3. Lokal musikkfest

Bendiksby, Terje / SCANPIX

For 13. år på rad arrangeres Røa Musikkfestuker. Røa kirke fylles med musikk på hele 10 konserter i de to ukene festivalen varer. Det blir konserter med blant andre Vincent Dubois, organist i Notre-Dame i Paris, jazzmesse med Tord Gustavsen og Håkon Kornstad og premiere på Eva Dons forestilling «Undre mæ på».

Program finner du på www.musikkfest.net/

Hvor: Røa kirke

Når: Varer til 5. november

4. Tidligmusikkfestival

Norsk Barokkorkester

Liker du tidligmusikk fremført på tidsriktige instrumenter, er Oslo Early musikkfestivalen for deg. Helgens konserter byr på norske og internasjonale topputøvere innen tidligmusikk. Blant høydepunktene er ensemblet L’Arpeggiata, som kommer til Oslo for første gang. I åpningskonserten blir det barokkmusikk fra Venezia av Monteverdi, Marini, Buonamente og Vivaldi fremført av Norsk Barokkorkester med solistene Gottfried og Kristin von der Goltz.

For fullt program se osloearly.no

Hvor: Universitetets aula og forskjellige konsertsteder i Oslo

Når: Fredag kl. 19, lørdag og søndag

5. Hvor kommer du fra?

Jens Bassøe/Statsarkivet i Stavanger/Rogaland veikontor

Slektsforskerdagen arrangeres over hele landet lørdag i regi av organisasjonen Slekt og Data. I Oslo blir det åpent hus i riksarkivbygningen. Enten du er nybegynner eller avansert slektsgransker vil du kunne hente lærdom og inspirasjon denne dagen.

Hvor: Riksarkivbygningen ved Sognsvann

Når: Lørdag kl. 10–16

6. Dødsfestlig mexicansk fiesta

Espen Stranger Seland

Marichi Death Surf-orkesteret Los Plantronics har feiret den mexicanske høytiden Day of the Dead i en årrekke, og i år slår de på stortrommen med utgivelse av både «best of»-album og fotobok. Los Plantronics har også invitert noen av sine favorittband: Jim Jones and The Righteous Mind, The Barbwires og rock’n’roll-trubaduren Paul-Ronney Angel.

Hvor: Parkteatret

Når: Lørdag kl. 20

7. Svart-tober er nå

André Løyning

Trenger du en dose av det tyngste tunge, er Blitz stedet for deg fra i kveld til lørdag. Da går årvisse Svart Oktober Fest av stabelen med band som sysler med musikk innenfor alle nyanser av svart: Skitten, apokalyptisk blackmetaldoom, noise, punk og metall. Finn frem den mørkeste T-skjorten og kast deg i det.

Hvor: Blitz

Når: Torsdag til lørdag fra kl. 19

8. Profeten vender tilbake

promo

Chuck Prophet startet sin musikkarrière som 18-åring i bandet Green on Red. Senere har han har jobbet med bl.a. Warren Zevon, Kelly Ellis, Jim Dickingson, Alejandro Escovedo and Lucinda Williams. Musikken hans er blitt brukt i TV-serier som True Blood, Californication og Sons Of Anarchy. Denne gang har han med seg bandet the Midnight Express.

Hvor: Mono

Når: Fredag kl. 21

9. Mozarts dødsmesse

Audestad Paal Are

Asker kammermusikkfestival inviterer til en mektig opplevelse med KORK og Sølvguttene i Uranienborg kirke. De skal fremføre Mozarts Requiem. Dirigent er Fredrik Otterstad, og solister er Birgitte Christensen, Ingebjørg Kosmo, Rolf Sostmann og Øystein Skre.

Program for festivalen finner du på www.askerkammermusikkfestival.no

Hvor: Uranienborg kirke

Når: Fredag kl. 19.00

10. Dronningtime for barna

Dronningtimen er en fortellerstund for barn med en dragqueen på tronen. I forestillingen møter barna dragqueen og dramapedagog Remi Johansen Hovda, som kaller seg Nabi Yeon Geisha. Så fortelles det et eventyr med heftig fortellerteknikk. Det varer omtrent en halv time, og etterpå kan barna møte Geisha og ta bilde.

Hvor: Kulturhuset

Når: Lørdag kl. 13.30