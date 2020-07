Mange konserter og teaterstykker ryker i høst. Men noen tilbud finnes det likevel.

Åse Kleveland på rockeklubb og Dag Solstad på alternativ badstufestival. Slik blir Oslos koronaregulerte kulturliv fremover.

Jarle Bernhoft, Dag Solstad og Åse Kleveland er blant navnene som dukker opp i den alternative kulturhøsten i Oslo. Gitte Johannessen/Vidar Ruud/NTB/Tor Stenersen

Dette blir noen av tilbudene i musikk-, teater og litteraturlivet:

Konsertscener:

Parkteatret er blant dem som opplever utfordringer med myndighetenes krav om avstand mellom publikum og maksimalt 200 personer pr. arrangement. De forteller at de ikke har fått oversikt over høsten ennå.

– Til det har informasjonen fra myndighetene vært altfor tvetydig. Vi vet ennå ikke hvordan vi eventuelt blir kompensert for tap av billettsalg utover de 200 som vi per nå har lov til å huse, sier Dan-Michael Danino, daglig leder ved Parkteatret, til Aftenposten.

Rockefeller melder at de vil åpne gradvis fra august, med utelukkende norske artister, men det er ennå uklart hva som skjer med naboscenene Sentrum Scene og John Dee.

Parkteatret på Grünerløkka mangler fortsatt oversikt over høsten. Thomas Brun

Salt, som holder til i vannkanten i Oslo sentrum, har bygget om hovedscenen fra å holde 2000 publikummere til de maksimalt 200 som er tillatt. Salt arrangerer blant annet Oslo Jazzfestival 12. til 16. august. Blant andre høydepunkter på høstprogrammet trekker de frem Jarle Bernhoft, Mari Boine, «30 år med norsk klubbmusikk – vol. 2» og «Den Store Salsafesten» med Hovedøen Social Club.

Salt på Langkaia er blant aktørene som holder åpent fremover. Her fra Erlend Ropstads konsert i juni. Stein J Bjørge

Blå på Grünerløkka må også nedskalere fra 350 til 70 publikummere, men har noen tilbud fremover, flere av dem ute i bakgården.

– Med rundt 70 betalende publikummere sier det seg selv at det ikke er noen stor økonomi i dette, men det betyr ikke at det er umulig, sier Sten Ove Toft, bookingansvarlig på Blå.

Revolver har bakgårdskonserter torsdag, fredag og lørdag hver uke. Med konsertserien «Drømmedag» har servert blues og jazz gjennom sommeren, og fremover kommer blant andre Vidar Busk, Emile the Duke, Linnea Dale – og Åse Kleveland – til rockeklubben.

Visesanger og tidligere kulturminister Åse Kleveland opptrer på Revolver. Tor Stenersen

Krøsset på Grünerløkka kjører en rekke konserter på sin musikkpub i sommer. Blant annet kommer Basia Bulat, Whitney Rose og A Good Hiding.

Eufemiadagene arrangeres 31. juli til 2. august og beskriver seg selv som Middelalderens svar på Øyafestivalen i Nordens Pompeii. Det blir musikk, foredrag og debatt, og blant annet kommer jazzmusikerne Oddrun Lilja, Munch trio, Eva Trio, Murmel og harpepopbandet Mary & the Moon.

Melafestivalen arbeider for inkludering og samarbeid mellom norske og utenlandske artister og har i høst 15 gratiskonserter på Melahuset. Bak står Bugge Wesseltofts plateselskap OK World. På Melahuset blir det hyllestkonserter, jam sessions, sufi-kveld og teater.

Studentfestivalen lover musikk, debatt, humor og utekino for nye og gamle studenter 10. til 15. august på Chateau Neuf. Det Norske Studentersamfundet har hanket inn Anna of the North, Hedda Mae, Pom Poko, Trond-Viggo Torgersen og Steinar Sagen.

Nasjonal Jazzscene har blant annet Sidsel Endresen og Stian Westerhus, Nils Petter Molvær og Moskus på programmet.

Nabokonsert er til for barna. Bandet Mikrokosmos og NRK Super-profilen Shana besøker alle Oslos 15 bydeler i august og opptrer for barn utendørs.

Litteratur:

Litteraturhuset tilbyr strømming og også en podkast med forfatter Linn Ullmann. Men Litteraturhuset savner muligheten til å møtes.

– Det har en helt annen verdi å møtes fysisk, det blir jo ikke det samme på skjerm, sier Susanne Kaluza, daglig leder ved Litteraturhuset.

– Det blir jo ikke det samme på skjerm, sier Susanne Kaluza, daglig leder ved Litteraturhuset. Jan Tomas Espedal

Salt melder imidlertid at de skal gjennomføre det som blir en av få litteraturfestivaler 11.–12. august. Med undertittelen «hva skjer nå?» skriver festivalen at de tar tempen på «det (litt) postapokalyptiske Oslo». Dag Solstad, Vigdis Hjorth, Thomas Hylland Eriksen og Maria Navarro Skaranger er blant navnene på listen.

Dag Solstad kommer til litteraturfestivalen «hva skjer nå?» på badstu- og konsertscenen Salt. Vidar Ruud / NTB

Teater:

Salt holder også åpent for de teaterhungrige. Med Spelet om Trona har de satt seg mål av å spille en ny Game of Thrones-sesong hver sommer.

Det norske teatret gjenåpnet ved første anledning og skal nå vise en rekke stykker, blant annet Bienes historie og Bob Dylan-teaterkonserten Vikla inn i blått, med publikum fordelt utover i salen.

– Det føles nok litt tomt for skuespillerne, vanligvis vil vi jo pakke folk tett nærmest mulig scenen. Men vi har tro på at det kan bli en mer spesiell og intim opplevelse både for publikum og de på scenen, sier Åsne Dahl Torp, informasjonskonsulent ved Det Norske Teatret.

Maja Lunde får sin roman Bienes historie dramatisert på Det Norske Teatret i høst. Hanna Kristin Hjardar

Nationaltheatret har også gradvis og har i høst 15 titler på repertoaret, blant annet Vildanden og barnestykket Den kjempestore pæra.

– Salene er redusert, og rent økonomisk er dette en helt annen virkelighet enn vi er vant med. Men repertoaret er ikke vesentlig redusert, og vi har aldri solgt så mange billetter på en sommer som nå, sier informasjonssjef Øystein Hygen Christensen ved Nationaltheatret.

Film:

Den danske grøsseren «Victim of Love» med Rudi Køhnke vises på festivalen. Bleed For This Picture

Kinoene har slitt med mangel på storfilmer på grunn av koronapandemien. 27. august åpner sjangerfilmfestivalen Ravenheart, som ikke har hatt problem med å skaffe nye filmer.

– Siden filmfestivaler er blitt avlyst, er det mange indieproduksjoner som leter etter festivaler nå, sier arrangør Kay Olssen.

På tross av begrensninger på antall publikum, er Olssen optimist.

– Vi har gode sjanser for at dette skal gå bra sånn rent arrangementsmessig.