Tirsdag morgen opplyser vaktleder ved kriminalvakten, Mona Nordby, at den pågrepne mannen vil bli avhørt i løpet av tirsdag. Han er siktet for drapsforsøk.

– Status på de skadede er som i går. To er skadet på sykehus med alvorlige skader og en ble sendt til legevakt, sier Nordby tirsdag morgen.

Det var klokken 13.29 mandag at politiet fikk melding om at flere personer var skadet på Ammerud.

Politiet behandlet meldingen som «pågående dødelig vold», noe som førte til en massiv politiutrykning. Minst 12 politipatruljer, inkludert politiets spesialstyrke, beredskapstroppen, rykket ut.

Politiet bekrefter at tre personer er skadet. En person politiet antar er gjerningspersonen er pågrepet.

– Vi mener det har skjedd innendørs eller i forbindelse med en leilighet, sier innsatsleder Kristoffer Bang til Aftenpostens reporter på stedet.

– Vet dere noe om relasjonen mellom personene som er involvert?

– Vi har ikke brakt det på det rene per nå. Vi jobber med å finne ut både motiv og relasjoner.

Hendelsen har ifølge politiet skjedd i en bygning med leiligheter og forretningsvirksomhet. Denne ligger like ved Ammerud T-banestasjon.

De skadede er to menn og en kvinne. To av dem ble først betegnet som kritisk skadet og ble kjørt til sykehus. Mandag kveld opplyste politiet til Aftenposten at de to er alvorlig, men ikke livstruende skadet.

Den tredje skadede, en kvinne, er lettere skadet og er fraktet til legevakt.

Stein Bjørge

Vitner som opplyser at de var blant de første på stedet, beskriver overfor Aftenposten at de oppdaget en mann sittende utenfor bygningen. Han skal ha sagt til dem at han var knivstukket og trengte hjelp.

De forteller at de forsøkte å holde mannen ved bevissthet og stanse blødningen frem til ambulansen kom. Vitnene så ingen andre personer utenfor bygningen.

– Den pågrepne er en mann i 30-årene, forteller vaktleder Jørn Nilsen ved Oslo-politiets kriminalvakt.

– Hvor gamle er de skadede?

– De er i 30-årene.

– Skjedde knivstikkingen innendørs?

– Innendørs i en leilighet.

– Bor de skadede og den pågrepne i leiligheten?

– Vi har grunn til å tro det.

Vaktlederen kan ikke nå si noe om eventuelle relasjoner mellom de fire.

– Vi skal prøve å ta opp forklaring fra de fornærmede, og ser det an utover kvelden og natten.

Politiets kriminalteknikere arbeidet på åstedet utover ettermiddagen og kvelden.

Stein Bjørge

Stein Bjørge

#Oslo. Vi er på vei til Ammerud med flere patruljer etter melding om at flere personer skal være skadet. Mulig ved bruk av kniv og flere skal være skadet. Vi kommer tilbake med mer etterhvert. — OPS Politiet Oslo (@oslopolitiops) April 20, 2020