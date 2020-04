Politiet bekrefter at tre personer er skadet. Skadeomfanget er foreløpig uavklart. En person politiet antar er gjerningspersonen er pågrepet.

– Vi fikk inn melding 13.29 om at flere personer skulle være skadet. Det skulle være en pågående situasjon. Vi er der med mange enheter og tre personer er knivstukket. Det er ukjent skadeomfang på de tre, sier operasjonsleder Gjermund Stokkli.

Han opplyser om at en person er pågrepet.

– Slik vi ser det nå, er det ingen flere gjerningspersoner i drift, sier han.

Aftenpostens reporter har observert ti politibiler inkludert beredsskapstroppen Delta under utrykning på vei forbi Sofienberg mot Carl Berner.

På Twitter skriver politiet at to personer er sendt til sykehus. Den tredje skadede er sendt til legevakten. De skriver også at gjerningspersonen skal være en mann i 30-årene.

