Det var klokken 13.29 at politiet fikk melding om at flere personer skulle være skadet på Ammerud.

Politiet behandlet meldingen som «pågående dødelig handling», noe som førte til en massiv politiutryktning. Minst ti politipatruljer, inkludert politiets spesialtrente beredskapstropp, rykket ut.

Politiet bekrefter at tre personer er skadet. En person politiet antar er gjerningspersonen er pågrepet.

– Vi mener det har skjedd innendørs eller i forbindelse med en leilighet, sier innsatsleder Kristoffer Bang til Aftenpostens reporter på stedet.

– Vet dere noe om relasjonen mellom personene som er involvert?

– Vi har ikke brakt det på det rene per nå. Vi jobber med å finne ut både motiv og relasjoner.

Hendelsen har ifølge politiet skjedd i en bygning med leiligheter og forretningsvirksomhet. Denne ligger like ved Ammerud T-banestasjon.

De skadede er to menn og en kvinne. To av dem skal være kritisk skadet og fraktet til sykehus. En er ansett som lettere skadet og er fraktet til legevakt. Alderen på de skadde er ukjent, men de skal ikke være ungdom eller barn.

Gjerningspersonen er en mann som skal være i 30-årene, opplyser innsatslederen.

Vitner som opplyser at de var blant de første på stedet beskriver overfor Aftenposten at de oppdaget en mann sittende utenfor bygningen. Han skal ha sagt til dem at han var knivstukket og trengte hjelp.

De forteller at de forsøkte å holde mannen ved bevissthet og stanse blødningen frem til ambulansen kom. Vitnene så ingen andre personer utenfor bygningen.

En time etter at politiet mottok meldingen, var det fortsatt stort politioppbud på stedet og det pågikk vitneavhør og etterforskning.

Aftenposten kommer tilbake med mer.

#Oslo. Vi er på vei til Ammerud med flere patruljer etter melding om at flere personer skal være skadet. Mulig ved bruk av kniv og flere skal være skadet. Vi kommer tilbake med mer etterhvert. — OPS Politiet Oslo (@oslopolitiops) April 20, 2020