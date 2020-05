Innbyr til nasjonal biedugnad

Nå skal «norske» bier få flytte inn egne designerhjem. Biolog mener biehoteller er viktig selv i storbyer som Oslo.

I anledning FNs internasjonale biedag lanseres en nettside hvor du kan designe ditt eget biehotell. Space 10

I anledning FNs internasjonale biedag lanseres nå Bee Home, et samarbeidsprosjekt mellom det norske teknologi- og designselskapet Bakken & Bæck, designer Tanita Klein og Ikeas fremtidslab SPACE10.

Via en ny nettside får nordmenn muligheten til å lage spesialdesignede biehoteller ut ifra forhåndsbestemte regler. Hotellene er forbeholdt såkalte solitære bier, som er enslige, vennlige bier.

– Bier er essensielle for alt liv på planeten vår – inkludert en tredjedel av maten vi spiser. Samtidig er de utrydningstruet på grunn av menneskets påvirkning. Derfor gjør vi det nå enklere for alle til å lage et hjem for dette livsviktige insektet, sier daglig leder Tobias Bæck i Bakken & Bæck.

Via den nye nettsiden kan du velge størrelse, høyde og utseende på hotellet. Det endelige designet baseres på hvordan du har tenkt å plassere det, på takterrassen, i hagen eller på balkongen.

Trenger hjelp

– Det finnes i dag over 25.000 ulike bietyper og disse trenger hjelp til å overleve og fortsette å eksistere. Vi har derfor ønsket å bruke design og teknologi for å lage noe som kan bidra til å få opp interessen for bier, sier Bæck.

Han håper dette kan være starten på en rekke kreative løsninger for å skape et bedre livsgrunnlag for biene.

Biehoteller er viktige selv i storbyer som Oslo, mener Ph.d. stipendiat i økologi ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. Space 10

Fakta Solitære bier Tilhører ordenen veps, som inkluderer 35 humleartene vi har i Norge. Hovedoppgaven deres er pollinering. De har spesialisert seg på å spise nektar og pollen. Larvene deres helt avhengige av pollen for å vokse opp. Én eneste solitær bie kan pollinere like mye som 120 honningbier til sammen Nesten 90 prosent av verdens blomstrende planter er avhengige av pollinering. Det samme gjelder én tredjedel av verdens matforsyning Den solitære bien er veldig vennlig. Den produserer ikke honning, den har ingenting den skal beskytte, noe som gjør den til en perfekt gjest som også kan være i nærheten av dyr og barn. De mannlige har ikke engang brodd. De lever kun i fire til seks uker. Hver hunnbie er en dronning og får mellom 6 og 30 avkom etter 11 måneder. Vis mer

Når utformingen er klar, vil designere med tilgang til avanserte maskiner produsere selve hotellet.

Interiør- og produksjonsdesigner i Space10, Tanita Klein understreker at et biehotellet har spesifikke krav til innhold.

– Biene trenger et visst hulrom med en inngang, som er beskyttet mot vind og regn, og det må vende solsiden til mesteparten av dagen. Avhengig av biearten, trenger den et visstrom for å kunne komme inn i hulrommet og bygge reir. Metaforisk trenger en bie i utgangspunktet en lang tom «gang» hvor den bygger sine egne «rom» for avkommet, sier Klein.

Unngå glass og finér

Et biehotell skal heller ikke bygges i hvilket som helst materiale. Bier liker hverken lim, maling eller syntetiske lukter. De er heller ikke spesielt begeistret for konstruert trevirke som vi mennesker ofte bruker, som MDF-plater, OSB-plater eller kryssfinér. Man skal også unngå unaturlige materialer som plast, glass og andre materialer som ikke puster.

Nikolai Kolstad i skaperverkstedet Bitraf er blant de som vil bli benyttet til å frese ut biehotellene etter at de digitale arbeidstegningene er ferdige. Signe Dons

Biehotellene som vil bli produsert i prosjektet Bee home vil bli laget eik. Space 10

– Bier liker heller ikke regn. Hvis du derfor har designet et hotell uten takoverbygg, er det lurt å plassere det under et tre, sier Klein.

Kaave Pour, direktør og med-grunnlegger av SPACE10 setter stor pris folks engasjementet for å skaffe seg biehoteller.

– Det er så inspirerende å se at folk tar grep og hjelper bier med å finne et hjem. Uten bier ville verden vår sett veldig annerledes. Det kan faktisk utløse en katastrofal kollaps av planetens økosystemer, ifølge den mest omfattende rapporten som ble utgitt av FN om saken i 2019, sier han.

Mari Steinert, stipendiat i økologi ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, har skrevet doktorgrad om solitære bier og humler. Hun mener mange av biehotellene som selges i butikk i dag er mer beregnet som «insekthotell» enn som hjem for bier.

– Det finnes i dag 172 ulike arter av solitære bier. Mindre enn en tredjedel av disse bygger reir i død ved eller i hulrom. De fleste bygger reir i bakken. Insekthotell er derfor viktig kun for noen arter, sier hun.

Viktig også i byer

En såkalt CNC fres brukes til å frese ut delene som skal bli til et ferdig produkt. Signe Dons

Steinert mener likevel det er viktig at vi mennesker vier disse utryddingstruede artene mye oppmerksomhet.

– Det er derfor flott at vi kan smykke ut hagene våre med noe som er vakkert å se på, men for biene spiller det ingen rolle om det er det ene eller det andre designet. For dem er det viktigste å ha riktig plassering av biehotellet. Det vil si solrikt og med beskyttelse mot vær og vind, sier hun.

En tredjedel av verdens bier er i dag utryddingstruet, det skyldes at leveområdene til biene er blitt kraftig skrumpet inn de siste årene. Steinert mener likevel det er viktig at det settes ut biehoteller, selv i storbyer som Oslo.

– En god del av de truede artene finner vi i og rundt byer. Når du bygger en by, blir det gjerne mye asfalt og færre grønne lunger. Ved å sette ut biehoteller og sørge for beplantning i byer bidrar vi derfor til å ta vare på det mangfoldet som allerede finnes, sier hun.

– Hvis du bor på Sørenga, er det noen vits med biehotell da?

– Da er det ikke sikkert du får noe besøk, med mindre det er bra med blomster utenfor, sier hun.

Det finnes i dag 25.000 ulike bietyper og mange av disse trenger hjelp til å overleve og fortsette å eksistere. Space 10

