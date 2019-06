Høyre: Unaturlig å samarbeide med MDG i Oslo

I dag fikk Høyres byrådskandidat i Oslo, Eirik Lae Solberg, en oppsiktsvekkende invitasjon til et blågrønt byrådssamarbeid i fanget.

Oslo Venstres førstekandidat, Hallstein Bjercke, sendte i dag en invitasjon om byrådssamarbeid til Miljøpartiet De Grønne. Invitasjonen var ikke forankret med Høyre og KrF i forkant, men de to partiene ble informert og invitert inn i samarbeidet like etter at invitasjonen var gitt til MDG.

Det er delte meninger om Venstres blågrønne invitasjon i den borgerlige leiren.

Høyres Eirik Lae Solberg har ikke særlig sans for Venstres trekk. I en SMS til Aftenposten, via hans pressekontakt Rune Dahl, skriver han:

«Høyre ønsker et byråd som fører en blågrønn politikk. Det har vi vist før at vi får til sammen med Venstre, KrF og Frp. Jeg mener et samarbeid med MDG er unaturlig fordi partiet i Oslo har markert seg så tydelig på venstresiden (og bl.a. har motarbeidet kunnskapsskolen og valgfrihet for skoleelever og pleietrengende).»

– Hvordan skal vi tolke «unaturlig». Er det et klart og tydelig nei til MDG?

«Med partiets politiske linje i Oslo ser jeg ikke for meg et samarbeid mellom Høyre og MDG».

Kristendemokratisk jubel

KrFs førstekandidat i Oslo, Espen Andreas Hasle, er derimot positiv til Venstres valgkamp-initiativ.

– Vi er positivt til det, vi! Absolutt, sier Hasle til Aftenposten om Venstres blågrønne byrådsforslag.

Han utdyper:

– Vi går til valg på byrådsskifte. Og slik jeg oppfatter det, er det ingenting i Venstres invitasjon som rokker ved det. Det er behov for et nytt byråd. Aps Raymond Johansen innfører kommunemonopol på stadig flere tjenester. Så vil valget avgjøre hvilke konstellasjoner som blir mulig. Vi er villig til å snakke med alle, sier Hasle.

Han underslår ikke at KrF er uenig med MDG om mye i Oslo-politikken, men legger til at KrF ønsker en grønnere og mer miljøvennlig by, og har programfestet et mål om at Oslo skal bli en nullutslippsby innen 2030.

– Så da har vi mye vi kan snakke med MDG om. Vi satser på gang, sykkel og kollektiv. Der vi skiller oss fra MDG, er vel at vi vil flytte en del av trafikken under bakken, i tunnel, bort fra bomiljøer, sier Hasle.

Hasle gir samtidig uttrykk for at han tviler på et sideskifte fra MDG dersom det blir rødgrønt flertall. Men dersom det blir borgerlig flertall etter valget derimot:

– Det kan jo bli muligheter dersom et stort MDG må velge mellom å la et borgerlig flertall ha bompengelisten og Frp som sitt parlamentariske grunnlag i bystyret eller å gå inn og være grunnlaget selv. Der ligger det mange spennende muligheter. Skjer det, må vi se hvordan vi kan få gjennomslag for mest mulig KrF-politikk.

– Men de som vil ha mest mulig KrF-politikk, må stemme KrF.

– Som vanlig altså?

– Ja. Som vanlig. Haha.

Frp: – Lite realistisk

Frp’s førstekandidat Oslo, Aina Stenersen, blir overrasket da Aftenposten forteller henne om Venstres invitasjon.

– Dette er helt nye toner fra Venstre, sier hun og understreker at hun ikke har kjennskap til Venstres utspill utover Aftenpostens gjengivelse av den.

– Jeg har ikke hørt om dette før. Det er bare dager siden vi la frem to A4-sider med felles avklart politikk på Oslo-budsjettet, sier Stenersen, som ettertrykkelig avviser at MDG er en aktuell byrådskandidat for Frp.

Aftenposten har blant annet omtalt Høyre, Venstre, Frp og KrFs felles valgløfte om en ny modell for Aktivitetsskolen i Oslo hvis de vinner valget. De vil gjøre den gratis for familier med samlet inntekt under 1 million kroner.

– Er du skuffet over Venstre?

– Jeg tenker at dette er nye toner. Det er et valgkamputspill for at Venstre skal fremstå som grønne. Men jeg tror et slikt samarbeid er lite realistisk.