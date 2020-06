Tillatt med alkoholservering til kl. 03 igjen i Oslo

Fra mandag førstkommende kan Oslos utesteder igjen holde åpent til kl. 03.30 og skjenke til kl. 03.00. Men det blir hjemmekontor i flere måneder fremover for mange.

Nå kan serveringssteder i sentrum, også i hovedgater i bydelene, skjenke alkohol til langt på natt igjen. Det gjelder også stedene nærmest Rådhuset. Vidar Ruud, NTB scanpix

19. juni 2020 11:38 Sist oppdatert nå nettopp

– Vi kommer til å følge nøye med. Skjenkestedene kan vente å få besøk av våre kontrollanter, sa byrådsleder Raymond Johansen (Ap) da han fredag holdt pressekonferanse.

– Vi vil ikke nøle med å stenge enkeltsteder som ikke følger smittevernreglene, sa han også.

Men hovedbudskapet var noe annet: Fra og med mandag førstkommende kan mange av Oslos serveringsteder igjen holde åpente til kl. 03.30 og med skjenking til kl. 03.

Oslo er eneste kommune i landet som pr. nå har innskrenkede skjenketider av smittevernhensyn.

Loven sier at siste servering kan være så sent som kl. 03. I Oslo sentrum og enkelte hovedgater forøvrig tillater Oslo normalt skjenking til dette. Andre steder tillates til kl. 01. For uteserveringene gjelder litt andre tider, men også her kan mange holde åpent til kl. 03.30.

Reglene ble midlertidig strammet inn på i vår, etter at Oslo gjenåpnet for alkoholservering etter en tørrlagt periode. For endel utesteder har de innskrenkede tidene gitt store økonomiske problemer. Salget etter midnatt, spesielt fredag og lørdag, står normalt for en betydelig del av omsetningen.

Les også Stratos, stedet med utsikt over hele Oslo, varsler nedleggelse

Opprettholder ønske om hjemmekontor

Samtidig sa byrådslederen at oppfordringen om hjemmekontor opprettholdes til og med august. Både kommunens egne byråkrater, men også mange statsansatte og mange kontorarbeidende i større private firmaer, jobber i hovedsak hjemmefra fortsatt.

Hovedårsaken til oppfordringen er at det ikke er plass på buss, trikk og bane hvis smittevernreglene skal overholdes.

– Gjenåpningen av samfunnet gjør at kollektivtransporten får stadig flere reisende. Vi får daglige meldinger om trengsel, sa Johansen.

– Her vil jeg gjenta en innstendig oppfordring: Unngå reiser som ikke er strengt nødvendig, la Johansen til.

Han la til at dette ikke minst gjelder ved reiser til strender og badeplasser, og han oppfordret byens befolkning til å sykle, gå eller voie.

Les også Nå er Norge det mest stengte landet i Europa

Skal evaluere korona-arbeidet

Han oppsummerte Oslos korona-håndtering som god.

– Hele Oslo legger bak seg noen måneder vi aldri har sett maken til. Vi skal nå evaluere koronahånteringen. Men noen svar har vi allerede. Nedstengningen ga resulater. Vi fikk begrenset pandemien i større grad enn i andre land og byer, sa byrådslederen.