Ventetidene på koronatest har begynt å krype nedover for alvor i Oslo

Oslo kommune rapporterer nå om ca. én dags ventetid. Men det er stadig problemer i Bergen og Trondheim.

Onsdag besøkte byrådsleder Raymond Johansen (Ap) i Oslo den utvidede teststasjonen på Aker legevakt. Med utvidelsen her, samt tilsvarende på Volvat vest i byen, øker testkapasiteten kraftig i hovedstaden. Gorm Kallestad, NTB scanpix

26. aug. 2020 18:12 Sist oppdatert nå nettopp

Forrige uke opplevde flere at det stadig var lange ventetider for å få koronatest i Oslo når de registrerte seg for testtime via nettet.

Nå skal imidlertid ventetidene være kraftig redusert, også for nettbestilling, forteller avdelingsdirektør Stine Wågsås i helseetaten i Oslo kommune.

Hun sier at tilgjengeligheten er økende og at kommunen jobber kontinuerlig med at alle som ønsker å teste seg, skal få gjort det så raskt som mulig.

– Det er ca. ett døgns ventetid på å få testet seg nå, sier Wågsås.

Hun forteller at de fleste vil få testtime innen et døgn fra bestilling, men at dette vil kunne variere noe avhengig av antallet som til enhver tid ønsker test.

Byrådsleder Raymond Johansen besøkte Vestre Aker legevakt onsdag. Der er det blant annet satt opp et tak for å skjerme dem som tester seg mot vær og vind. Men det kan likevel bli kaldt å vente utover høsten, sa byrådslederen. Gorm Kallestad / NTB scanpix

Vurderer flere testfasiliteter i Oslo

Onsdag var byrådsleder i Oslo, Raymond Johansen (Ap), på Aker legevakt for å markere at teststasjonen der utvides. Der er det nå åpnet for testing i to filer for biler, og det er satt opp et tak over venteområdet. Det skal skjerme for vær og vind, og det kan bli nødvendig. Testingen vil foregå utendørs utover høsten og vinteren også.

– Det blir kaldt. Folk vil stå beskyttet mens de venter, men det blir kaldt, sier Johansen til NTB.

Ifølge helsebyråd Robert Steen (Ap) vurderer kommunen å åpne flere nye testfasiliteter i byen. Detaljene kommer i slutten av neste uke. Nå er kapasiteten på koronatelefonen langt betre enn den var, ifølge Steen. Likevel er det fortsatt 500–600 anrop som ikke blir besvart hver dag.

– Veldig mange ringer klokken 9 om morgenen. Vi ser at trafikken begynner å gå ned allerede etter klokken 10. Så jeg vil anbefale dem som ringer, om å vente litt, sier Steen til NTB.

Vesentlig færre ringer koronatelefonen

Wågsås i Helseetaten nevner tiltakene med bestilling på nett, samt mulighet for avbestilling av testtime, i tillegg til den økede testkapasiteten på teststasjonene i byen, som forklaringer på at det har bedret seg i Oslo.

I sum har dette i løpet av kort tid ført til at vesentlig færre ringer inn til koronatelefonen, sier hun.

– De to siste dagene hadde vi 2025 og 1675 som ringte oss i åpningstiden, mot 5000 for en uke siden og 7000-10.000 om dagen da køene var lengst.

Kommunen anslår også at det i enkelte tilfeller kan være mulig å få time på dagen, på få timers varsel, ettersom det nå er bedre mulighet for å avbestille timer man ikke kan møte opp på, og at disse timene lettere blir resirkulert tilbake i systemet.

Fakta Koronatest: Dersom du mistenker at du kan ha korona, kan du ringe til koronatelefonen i kommunen din for å få en test. mange steder kan du dessuten bestille time via nettet. Man kan ikke teste seg ut av krav til å være i karantene, har helsemyndighetene flere ganger understreket de siste tiden. Helsedirektoratet sier: Har du hatt nærkontakt med noen som er smittet, skal du uansett være i karantene i ti dager.

Hvis du har vært på reise i et såkalt rødt land , skal du også i karantene i ti dager (med unntak av noen definerte grupper).

Har du symptomer på nyoppstått luftveisinfeksjon skal du holde deg hjemme til disse går over. Vis mer

Flere store byer havnet bakpå

Lørdag for to og en halv uke siden opplevde Oslo at bare 360 av 5300 telefoner til koronatelefonen ble besvart.

Både Oslo og andre store byer var bakpå med beredskaps- og testkapasitet for korona etter oppblomstringen på tampen av sommeren.

Det møtte kritikk, både fra helsemyndighetene og den politiske opposisjonen i hovedstaden, og beredskapen er raskt bygget opp i ukene etterpå. Blant annet er det inngått avtaler med private helsefirmaer som tilbyr tester, for å kunne ta unna ved behov.

Også i Bergen og Trondheim har det vært store kapasitetsproblemer, som i mindre grad er løst enn i Oslo.

I Bergen var det opptil seks dagers ventetid i forrige uke. Der var det onsdag offentlig uenighet mellom fagfolk og politisk ledelse om hvor stor testkapasiteten i byen faktisk er, skriver BT.

I Trondheim opplever flere inntil fire dagers ventetid, og kommunen sliter med å ta unna køen, skriver NRK.

Alle landets kommuner er pålagt å ha en plan for å kunne trappe opp testkapasiteten til 5 prosent av befolkningen ukentlig, hvis det blir behov for det.

I Oslo har byrådet tidligere lovet at denne vil være klar i løpet av uken. Onsdag bekreftet de at den er i rute.

Kapasiteten skal opp

En av grunnene til at kommunen får avbestillinger, er at en rekke private helsefirmaer i Oslo tilbyr test mot betaling.

– På nett må man fylle inn et skjema, og må deretter vente på SMS med timeavtale. Ringer man koronatelefonen har operatørene informasjonen foran seg. Får man raskere time hvis man ringer enn hvis man bestiller på nett?

– Det vil jeg ikke si. Vi vil oppfordre alle som kan, til å bestille på nett, og også oppfordre folk til å avbestille dersom de ikke har mulighet til å møte opp. Da er det lettere for andre å komme til.

Wågsås sier det er viktig at de som trenger bistand, kan få det hos koronatelefonen.

– Vi går ut fra de samme bestillingene, sier hun, og legger til at kommunen jobber intenst med å øke testkapasiteten og at tilgjengeligheten er styrket.

– Vi må planlegge for at behovene for testing vil vare en stund, sier hun.