Obos, Møller Eiendom og Christian Ringnes i budkrig om gamle Deichman

Budfristen for det gamle hovedbiblioteket gikk ut mandag klokken 14. Det er kommet inn 13 bud på eiendommen.

Obos, Møller Eiendom og Eiendomsspar er blant aktørene som i dag byr på det gamle biblioteket på Hammersborg. Stian Lysberg Solum

31. aug. 2020 12:54 Sist oppdatert nå nettopp

I sommer har gamle Deichmanske hovedbibliotek på Hammersborg ligget ute for salg. Hverken kommunale eller statlige etater har ønsket å ta i bruk det gamle hovedbiblioteket. Derfor ble det vedtatt at den 12.500 kvadratmeter store bygningen skulle selges.

Prisen på bygget ligger på 58,6 millioner og kommer ikke uten krav. Kjøper må belage seg på 64 millioner kroner i vedlikeholdsutgifter. 1,8 millioner av disse er strakstiltak.

Mandag klokken 14 gikk budfristen ut. Da Aftenposten snakket med megler Carl Fredrik Marti litt etter klokken 14 var det kommet inn 13 bud på eiendommen.

Obos, Møller Eiendom og Christian Ringnes-selskapet Eiendomsspar bekrefter mandag at de deltar i budrunden. Hverken Obos eller Eiendomsspar ønsket å utdype sine planer for bygget.

Det er Eiendoms- og byfornyelsesetaten (EBY) som selger bygget på vegne av Oslo kommune. De ønsker foreløpig ikke å gå ut med en liste over budgivere.

30. desember 2019 ble Deichman på Hammersborg stengt for godt. Hans O. Torgersen

Les også Mandag går budfristen for gamle Deichman ut. Christian Ringnes er blant de interesserte.

Fakta Deichmanske bibliotek Deichmanske bibliotek er resultatet av en arkitektkonkurranse vunnet av arkitekt Nils Reiersen i 1921.

Eiendommen ble regulert til bibliotek allerede i 1920, og selv om byggearbeidet startet i 1922, startet ikke utlånet fra det nye hovedbiblioteket før i 1933.

I 1972 ble bygget utvidet med en ny fløy mot Grubbegata i øst.

30. desember ble biblioteket stengt for godt. Vis mer

«En multifunksjonell storstue»

Møller Eiendom er en av aktørene som har lagt inn bud. De ønsker å etablere det de selv beskriver som «en multifunksjonell storstue som skal tilrettelegge for et mangfold av møter mellom mennesker».

«Bygget er tenkt fylt med fleksible forsamlingsrom med bibliotekets arkitektur og inventar som bakteppe, moderne arbeidsplasser i gamle og nye kontorarealer, et bredt utbud av servering i ulike kategorier, samt arealer viet fotokunst», skriver administrerende direktør Andreas Jul Røsjø i en e-post til Aftenposten.

Han forteller at Møller-familien er innehavere av det som trolig er Norges største samling av kunstfoto.

«Det gjør oss naturlig litt ekstra opptatt av området og dets utøvere. Med samlingen som basis ønsker vi å gjøre en innsats for å få til noe som merkes på feltet», skriver han.

Han mener byggets historie og plassering ved siden av det nye regjeringskvartalet representerer både en mulighet og en forpliktelse til å skape et rikt og mangfoldig byliv både inne og rundt det gamle biblioteket.

Slik ser Møller Eiendom for seg at gamle Deichman kan se ut Pir II Oslo/ Dragonfly3DA

Høyskolen Kristiania ikke med i budrunden

Det er allerede kjent at Christian Ringnes vil kjøpe det gamle biblioteket. Ringnes’ selskap Eiendomsspar er et av Norges ledende eiendomsselskaper. Viseadministrerende direktør, Sigurd Stray, bekrefter overfor Aftenposten at de deltar i budrunden mandag.

– Ja, det kan jeg bekrefte, sier han.

Eiendomsspar planlegger konsertarena, kontorer og kafé, og ønsker at store deler av bygget skal være åpent for publikum. Firmaet skal ikke ha planer om bruke bygget som hotell eller bolig.

Høyskolen Kristiania har tidligere uttalt at de ønsker å kjøpe Deichmans gamle lokaler i sentrum. Mandag avkrefter Stein Oddvar Evensen, markeds- og kommunikasjonsdirektør ved Høyskolen Kristiania, at de deltar i budrunden.

«Vi deltar ikke da dette er trukket ut i tid og vi landet på andre løsninger», skriver han i en SMS.

Også Eiendomsutvikler Christen Wikborg har tidligere sagt til NRK at hans selskap ønsker å kjøpe det gamle hovedbiblioteket. Han ønsker ikke å bekrefte overfor Aftenposten om han deltar i budrunden.

En rekke krav med på kjøpet

Når fristen er gått ut mandag klokken 14, skal budene og budgivernes beskrivelser av hvordan vilkårene skal oppfylles, gjennomgås av kommunen. Når alle budene er gjennomgått, blir det en ordinær budrunde.

Deichman selges til høystbydende gitt at vilkårene som er satt, oppfylles.

Etter budrunden vil det lages en innstilling fra Eiendoms- og byfornyelsesetaten som sendes til politisk behandling. Det er Oslo bystyre som skal vedta salget.

Blant kravene som følger med på kjøpet av det gamle biblioteket, er blant annet en bruksrettsavtale. Den innebærer at Oslos befolkning og byens besøkende også i fremtiden skal gis tilgang til deler av bygningen. Dette gjelder blant annet inngangspartiet mot Regjeringskvartalet, hovedsalen med tilhørende takterrasse og mesanin og uteområdene.

Med på kjøpet følger også en del av inventaret som er spesiallaget for bygningen. Disse møblene må forbli i bygget uansett hvilken funksjon Deichman vil få i fremtiden. Ny eier må også forholde seg til føringer fra Byantikvaren.