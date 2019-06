«Hold ut, hold sammen, slå ring om det vakre som fins».

Jahn Teigens slager fra 1988 «Slå ring» går på repeat gjennom høyttalerne utenfor Ullevål sykehus fredag ettermiddag. Folk i alle aldre holder hender og synger med.

– Tenk juletre, instruerer initiativtager Lene Haug gjennom roperten til de oppmøtte som forsøker å danne en menneskering rundt bygningene. Hun er nestleder i aksjonen Redd Ullevål sykehus.

Rundt 4000 personer hadde meldt sin interesse på Facebook for demonstrasjonen, der både politikere, helsearbeidere og byens innbyggere deltok.

Fakta: Dette er saken I 2016 vedtok styret i det statlige helseforetaket Helse Sør-Øst å legge ned Ullevål sykehus og bygge et nytt, stort regionsykehus på Gaustad, samt lokalsykehus på Aker. Det skal delvis finansieres gjennom å selge dagens sykehustomt på Ullevål for et milliardbeløp. Planene er godkjent av helseminister Bent Høie (H). Planene har møtt kraftig kritikk både fra ansattrepresentanter og ulike fagmiljøer. I januar vedtok Helse Sør-Østs styre derfor å lage «en belysning» med Ullevål som alternativ plassering. Denne skal styrebehandles 20. juni. Utbyggingen av Oslo universitetssykehus får en samlet kostnadsramme på rundt 50 milliarder kroner, ifølge anslag. Stortinget skal etter planen ta stilling til lånesøknad til utbyggingen allerede til høsten.

Avgjør skjebnen neste uke

Demonstrasjonen kommer en uke før Ullevål sykehus’ skjebne blir avgjort i et styremøte i Helse Sør-Øst.

Haug mener prosessen frem mot avgjørelsen har vært dårlig. Hun mener alternativet med bevaring av Ullevål sykehus ikke er tilstrekkelig utredet og at den økonomiske risikoen er stor.

– Det er kritisk nå fordi vi nærmer oss 20. juni da dette skal bli avgjort. Men vi har for så vidt ment at det har vært kritisk i to år allerede, sier Haug.

Hun mener motstanden mot nedleggelse skyldes at folk ønsker å bevare ekspertisen på sykehuset.

– Det handler ikke om antall bygninger og tårn, men om nærhet til folk, og det å bevare noe som funker, sier Haug.

Vil koste 13 milliarder ekstra

Planene om å legge ned Ullevål ble vedtatt av Helse Sør-Øst i 2016. Samtidig skulle det bygges ut i forlengelse av Rikshospitalet på Gaustad og et nytt lokalsykehus på Aker. Flere har stilt seg kritiske til vedtaket. Blant annet frykter akuttmiljøet at behandlingen av akuttpasienter ikke vil bli like trygg som i dag.

I slutten av mai konkluderte en ny gjennomgang fra Helse Sør-Øst med at det vil koste 13 milliarder kroner ekstra og forsinke arbeidet med syv år om det nye sykehuset blir lagt til Ullevål.

Regjeringspartiene satte tidligere i år foten ned for en full utredning av Ullevål-alternativet. Helse Sør-Østs plan er å bygge et nytt sykehus med både nasjonale, regionale og lokale funksjoner på Gaustad og et lokalsykehus på Aker.

– Må si fra i tide

Tidligere Venstre-leder Odd Einar Dørum er en av dem som vil ha en utredning av Ullevål med et mål om å redde sykehuset.

– Jeg tror det er en følelse av at noen holder på å gjøre noe som vi ikke vet nok om. Og da har også rolige Oslo-folk lært seg at de må si fra i tide, sier Dørum, som nå først og fremst er Oslo-politiker som vara for Venstre til bystyret.

Han mener beslutningsgrunnlaget er mangelfullt når det kommer til pasientenes behov, faglige innspill og økonomiske hensyn.

Dette standpunktet har Venstre vedtatt både i Oslo og nasjonalt, ifølge Dørum.

– Du kan ikke vinne en kamp du ikke kjemper

Kristoffer Robin Haug (MDG) er vararepresentant for Une Bastholm på Stortinget. Han viser til at en kvalitetssikringsrapport fra PWC pekte på at det var stor risiko for at byggingen av nytt sykehus på Gaustad blir dyrere enn anslått.

MDG støtter kravet om en ny utredning av Ullevål sykehus på både nasjonalt og lokalt plan.

– Folk ønsker et best mulig helsetilbud. De fleste jeg har snakket med av fagfolk og helsepersonell er enige om at et alternativ med Ullevål bør utredes av helsefaglige årsaker.

– Hvor sannsynlig tror du det er at Ullevål sykehus kan reddes?

– Du kan ikke vinne en kamp du ikke kjemper, svarer Haug.