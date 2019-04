Fortsatt skimuligheter i marka

For de fleste holder det med et blikk ut av stuevinduet for å konstatere at vinteren er over. Men helt over den ikke. I Nordmarka ligger det fortsatt mye snø, og skiløypene blir fortsatt preparert på de mest populære strekningene.

– Jeg leste på hjemmesiden til Skiforeningen at forholdene var bra, så jeg bestemte meg for å ta turen fra Sognsvann i dag, sier Jord Jonker.

Han er opprinnelig fra Nederland, men har vært bosatt i Norge siden 2000.

Et ribbeinsbrudd tidligere i sesongen har gjort at det ikke er blitt så mange skiturene hittil i år, men nå følte han at tiden var inne.

– Litt dårlig var det riktignok fra starten ved Sognsvann, men det ble betydelig bedre da jeg nærmet meg Ullevålseter. Det er faktisk overraskende bra, mener han.

– Tror du føret vil holde gjennom påsken?

– Ja, hvis de kalde nettene fortsetter, tror jeg det. Jeg vil oppfordre alle til å komme seg ut på ski i marka i løpet av påsken, sier han.

Hilde Lundgaard

Kalde, klare netter hele den siste uken har gjort at smeltingen har vært minimal, og kun i de mest soleksponerte hellingene begynner det å bli litt tynt med snø. Med solrike dager har det vært rene påskestemningen ute i løypene denne uken.

Det er likevel ikke plagsomt mange som fortsatt finner veien ut i marka på denne tiden av året. Mellom Ullevålseter og Nordmarkskapellet treffer Aftenposten kun denne nederlenderen.

Pass opp for åpne bekker

Simen Storrud

De gode skiforholdene bekreftes også av Skiforeningen.

– Til å være så sen påske, så er forholdene i marka svært gode. Det er stedvis fortsatt mye snø enkelte steder, i alle fall hvis du kommer deg litt opp i høyden. Enkelte steder, spesielt i solhellinger, tærer det mer på snøen enn andre steder, men det er stort sett bra, sier markasjef Espen Jonhaugen i Skiforeningen.

– Er det slik at det lønner seg å bruke «grusskiene»?

– Det vil jeg ikke si, det er ikke der problemet ligger. Det kan mer være det at hvis snøen smelter vil det bli tungt å gå. Noen steder kan det være åpne bekker. Da må man ta av seg skiene og hoppe over. Det er ikke mye grus som kommer opp.

– Hvor lenger kjører dere løyper?

– Vi fortsetter å kjøre løyper i mange områder gjennom hele påsken, men det blir en fortløpende vurdering hvor lenge vi kommer til å kjøre avhengig av forholdene. Etter påske vil vi ta en ny vurdering, sier han.

Hilde Lundgaard

Kan ferdes overalt

Kalde netter gir samtidig skarpt føre på formiddagen, og skaren gjør at man nesten kan ferdes på ski overalt hvor det er snø. Tidligere preparerte løyper står fortsatt godt.

– Det kan jo være hardt utenfor løypene der det ikke er preparert. Da bærer snøen godt, i alle fall når det har vært kalde netter. Det er en fin mulighet å gå litt utenfor sporene, sier han.

Aftenposten har testet skiføret flere steder i Marka denne uken. Fra Skansebakken i Sørkedalen til Ringkollen er det fortsatt mye snø.

Yr melder samtidig om svært solfylte dager de neste fem dagene med opp mot ti varmegrader på dagtid. Det kan bety at det enkelte steder kan bli litt marginalt nederst i Gråseterveien, men jo lenger inn man kommer i Marka, dess bedre forhold.

Fra Frognerseteren mot Kikut gjelder det samme: Litt tynt i starten, men man skal ikke lenger enn til Tryvann før det blir helt topp.

Åpne stuer i påsken

Likevel er det grunn til å være varsomme med vann, hvis det skulle bli ekstra mildt utover i påsken.

Skiforeningens Marka-stuer, Vangen og Skullerudstua i Østmarka, Kikutstua i Nordmarka og Løvlia på Krokskogen står klare for å ta imot skigjester i hele påskeferien.

– De fleste store stuene er åpne, sier markasjefen i Skiforeningen.

Og skulle du være i det minst tvil om hva du skal smøre med, så er det klister som gjelder. Snøen er omdannet og grovkornet hele veien, så her er det ikke noe annet som duger. Felleski er et kjempegodt alternativ. Men det gjelder å være forsiktig.

De kalde nettene gjør forholdene veldig skarpe tidlig på morgenen, og det holder seg ganske skarpt i skyggepartiene. Er man usikker er det jo bare å ta av skiene og gå på bena ned de verste utforkjøringene.