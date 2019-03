Om noen uker vil de første selvkjørende bussene frakte passasjerer mellom Vippetangen og Rådhuset i Oslo. Den andre ruten som får førerløse busser, blir mellom Malmøya og Nedre Bekkelaget.

Bussene vil bli en del av det ordinære kollektivtilbudet i hovedstaden. Det betyr at de vil dukke opp i Ruter-appen under «finn reise»-funksjonen og komme opp som et ordinært reiseforslag i likhet med T-banen og trikken. Passasjerer må ha ordinær billett for å kjøre bussene.

– Dette er et kjempespennende pilotprosjekt som vil gi oss gode erfaringer på hvordan selvkjørende busser kan bli en del av det ordinære transportsystemet. På denne måten ønsker vi å finne ut hvordan fremtidens transportsystem kan bli, sier Lan Marie Nguyen Berg (MDG), samferdselsbyråd i Oslo.

Fakta: Selvkjørende busser Ruter ønsker de neste årene å teste en større flåte med selvkjørende kjøretøyer. Ruter vil teste ut flere modeller for å finne ut hva som passer best i Oslo. Til å teste og utvikle tilbudet med selvkjørende busser, har Ruter fått bevilget 7,5 millioner kroner gjennom såkalte klimasatsmidler (midler til klimavennlig transport) fra Samferdselsdepartementet. I tillegg kommer belønningsmidler. Pilotprosjektet skal vare i cirka ett år.

Oda og Mads

«Hei, jeg heter Oda. Jeg kjører helt selv», står det på den ene bussen. Den andre bussen har fått navnet Mads. Ruter-logoer pryder allerede de to bussene, som fortsatt står i en garasje hos Statens vegvesen i påvente av grønt lys før de kan settes ut i ordinær trafikk.

Ruter har som ambisjon at de første bussene skal være i trafikk i løpet av mai. Da skal bussene frakte passasjerer mellom bussholdeplassen på Vippetangen og trikkeholdeplassen ved Kontraskjæret, en strekning på én kilometer. Ruten får linjenummer 35.

Den andre ruten er planlagt mellom Malmøya og Nedre Bekkelaget. Den vil trolig få endeholdeplass i nærheten av Nedre Bekkelaget skole. Denne bussen vil få 85B på fronten. Når denne kommer i trafikk, er foreløpig ikke klart.

Bussene er produsert av det franske selskapet Navya og har 11 sitteplasser. Målet er at bussene skal være i drift i 12 timer hver dag.

– Vi vil skape en større fleksibilitet for de reisende. Vi ønsker å utforske hva slags rolle selvkjørende kjøretøy kan få i fremtidens mobilitetstilbud. Så skal vi etter hvert se hvordan dette påvirker reisemønsteret til folk, sier Vibeke Harlem, leder for mobilitetstjenester i Ruter.

Bestilles på forhånd

Ruter og byrådet tror at bussene på lang sikt vil gi de reisende større fleksibilitet, da de vil kunne bestilles til hjemmeadressen eller til et møtested i nærheten av der man bor. Dette vil kunne gjøres via Ruter-appen.

– I en tenkt fremtid kan for eksempel passasjerer som tar T-banen til Kolsås kanskje få melding fra bussen med spørsmål om de ønsker skyss hjem. Dette kan bli aktuelt på steder der det er spredt bebyggelse og ikke så godt busstilbud i dag, legger byråd Berg til.

Vil ha vert om bord

Ruter har inngått en avtale med det danske selskapet Autonomous Mobility. Selskapet har i oppgave å skaffe Ruter selvkjørende busser og vil drifte tjenesten for Ruter.

– Vi har god dialog med flere store busselskaper. På denne måten vil Ruter kunne teste ut busser fra flere selskaper, sier Hans Fridberg, prosjektleder i Autonomous Mobility.

Og selv om bussen er selvkjørende, vil den ha en vert om bord.

– Det er viktig med en vert. I hvert fall i starten siden mange vil ha spørsmål om bussen. Og så vil det være hyggelig både for Oslo-folk og turister å møte en vert om bord når dette er nytt, sier Harlem.

Verten vil ha mulighet til å bruke en fjernkontroll for å styre bussen ved behov.