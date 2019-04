Har barrikadert seg i leilighet etter angrep på billettkontrollør

Mandag kveld rundt 19.30 fikk Oslo-politiets operasjonssentral melding om at en billettkontrollør var blitt angrepet.

– En kontrollør på trikken kom i klammeri med en mann uten gyldig billett. Kontrolløren ble slått etter med knokejern, og han ble bitt, forteller operasjonsleder Gjermund Stokkli i politiet.

Deretter løp mannen fra stedet.

Politiet har sporet den antatte gjerningsmannen til en leilighet i Suhms gate på Fagerborg, vest i Oslo sentrum. Der har mannen barrikadert seg, og et større antall politimannskaper er på stedet. Mannen skriker ut av vinduet og kaster ting, og politifolk står i skjul for å ikke bli truffet.

Hans O. Torgersen

– Han begynte å kaste ting fra vinduet. Vi har sperret av gaten, slik at biler og personer ikke får kasteskyts på seg, forteller Stokkli.

De prøver å forhandle med mannen. Stokkli understreker at mannen ikke er til fare for andre, i og med at gaten er sperret av.