Disse utestedene ble midlertidig stengt av Oslo kommune tirsdag.

Siden mai har Oslo kommune stengt syv utesteder etter brudd på smittevernreglene.

Tukthuset var et av stedene som ble stengt av Oslo kommune tirsdag. Ingar Storfjell

8. juli 2020 10:51 Sist oppdatert nå nettopp

Saken oppdateres.

Tirsdag ble fire nye steder stengt i Oslo på grunn av brudd på smittevernreglene. Det var VG som først omtalte saken.

Utestedene som ble midlertidig stengt av kommunen i går var Tukthuset ved Youngstorget, Sandaker Kro, Pöbel og Dojo, ifølge dokumenter Aftenposten har fått innsyn i.

Siden mai er totalt syv utesteder blitt stengt i Oslo. Det første vedtaket om stenging ble fattet 15. mai, to andre 30. juni og de fire siste 7. juli.

Utestedene som ble stengt i mai og juni var Vålerenga Bar, Malecon og Uvisst.

– Mange ansatte og utestedsdrivere anstrenger seg for å holde seg til reglene. Der de ikke gjør det godt nok, må vi fatte stengningsvedtak. Å opprettholde smittevernet på byens skjenkesteder er fortsatt høyt prioritert av kommunen, sier direktør i Næringsetaten, Gunnhild Haugen.

Stedene som stenges av kommunen må holde stengt inntil smitteverntiltak og risikovurdering er dokumentert. Denne dokumentasjonen må godkjennes av Næringsetaten før stedet kan gjenåpne.

Les også Ikke skyld på utestedene – folk må skjerpe seg | Joacim Lund

Les også Tette køer og feststemning i Oslonatten

– Nå har vi lært

Pöbel i Mariboes gate i Oslo sentrum er et av stedene som ble stengt av Oslo kommune tirsdag. Natt til søndag denne uken ble det gjennomført en kontroll på utestedet. I Næringsetatens rapport begrunner de den midlertidige stengingen slik:

«Stedet hadde ikke sørget for at besøkende kunne holde minst 1 meters avstand og flere gjester sirkulerte rundt i lokalet og fikk bestille ved baren. Stedet hadde heller ikke utarbeidet noen risikovurdering for smittevern.»

– Vi hadde åpningsfest på lørdag og gjorde alt vi kunne, men det var ikke godt nok, barsjef Sunniva Vinsnes Lia.

Daglig leder Lejla Gashi forteller at vekteren sendte bort rundt 200 gjester som sto i kø utenfor lokalet for å forebygge smitte. I løpet av kvelden skal de også ha dempet musikken flere ganger og minnet folk på å sette seg ned, eller danse ved sitteplassen sin.

– Nå har vi lært fra åpningsfesten og kommer til å ta smittevern seriøst. Vi er allerede i gang med å henge opp plakater og skilt som vil gi gjestene veiledning til hvordan blant annet bordbestilling foregår, sier Gashi og legger til:

– Vi er alt i alt fornøyde med åpningen, men er også glade for kritikken slik at vi kan forbedre oss når vi får åpnet igjen, avslutter hun.

Veileder muntlig først

Næringsetaten opplyser at når de avdekker mindre alvorlige brudd på regelverket, veileder kontrollørene muntlig på stedet.

Hvis de ser at noen tiltak på et sted ikke er iverksatt eller gjestene ikke overholder avstandsreglene, tar kontrollørene kontakt med den smittevernansvarlige på stedet, redegjør for våre observasjoner og anmoder om utbedringer.

Etaten opplyser videre at de registrerer mindre alvorlige regelbrudd uten å skrive rapport. Senere kommer de tilbake og ser om avvikene er rettet opp.

«Ved særlig grove brudd på smittevernreglene, eller når de ikke retter opp etter gjentatt veiledning, skrives det rapport. I etterkant kan det være aktuelt å fatte vedtak om midlertidig driftsstans etter smittevernloven § 4-1.» opplyses det videre.