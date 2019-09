Da fristen for den internasjonale arkitektkonkurransen om å tegne det planlagte Fotografihuset på Sukkerbiten i Bjørvika gikk ut i sommer hadde det kommet inn 98 forslag. Nå er vinneren kåret.

Vinnerprosjektet «Trelett» er tegnet av Atelier Oslo, i samarbeid med Lund Hagem Arkitekter, Bollinger Grohmann Ingeniører og ATSITE landskapsarkitekter.

– Prosjektet lykkes med å definere et åpent, inviterende rekreasjonsareal, der byens befolkning inviteres inn til et stort åpent rom, som trapper seg ned til sjøen på hele sørsiden i et lekent, variert og universelt utformet trappelandskap, heter det i en pressemelding, som HAV Eiendom har sendt ut.

Her heter det videre at vinnerutkastet har skissert et stort grøntareal for rekreasjon og badeaktiviteter ut mot vannet foran Fotografihuset.

– Sukkerbiten skal både gi plass til Fotografihuset samt et levende uteområde på godt over to tredjedeler av tomten. Fotografihuset sikrer en helårsattraksjon som passer inn i miljøet som er skapt i Bjørvika. Uteområdene rundt bygget sikrer Oslos befolkning lett tilgang til sjøen, og gir rom for et utall av aktiviteter på land og i kaikanten. Vinnerutkastet har klart å kombinere de to behovene på en fremragende måte, sier administrerende direktør Kjell Kalland i Hav Eiendom. Han har vært juryleder for den internasjonale arkitektkonkurransen.

Flytebrygger og bading

Nå skal vinnerutkastet bearbeides. Hav Eiendom ønsker å involvere Bymiljøetaten i Oslo kommune i utviklingsarbeidet, ettersom bruken av uteområdene på Sukkerbiten står helt sentralt i prosjektet.

– Juryen forutsetter at bygget sitt fotavtrykk skal reduseres betydelig. Ved å krympe byggets grunnflate, blir det enda mer plass til et aktiviserende uteområde. Vi synes også det er spennende at det legges opp til flytebrygger og bading i forkant av Sukkerbiten. Dette kommer i tillegg til en hundre meter lang badestrand som planlegges på Bjørvikautstikkeren rett innenfor Sukkerbiten, sier Kjell Kalland i pressemeldingen.

Sukkerbitens venner, som ønsker å bevare dette som et friområde er ikke fornøyd.

– Vi mener at dette er Davids kamp mot Goliat: Sukkerbitens Venner har ingen penger eller ansatte, mens Hav eiendom og Fotografihuset bruker mye ressurser på å få gjennomført sine stadig mer upopulære planer, sier Ragna Fjeld i Sukkerbitens venner til Aftenposten.

Hun mener vinnerforslaget er et godt bevis på at det ikke er mulig å kombinere et fotografihus med et stort friareal, slik de ønsker.

– Dette blir ikke et friområde, det blir en liten fotopark for fotografihuset. Vi setter derfor fortsatt vår lit til at dette blir en del av den nye byrådserklæringen og at de politikerne som har sagt de vil støtte oss, nå faktisk gjør det, sier Fjeld.

Hun viser til byggesektoren globalt stå for 40 prosent av de totale klimagassutslippene.

- Å bygge et slikt nybygg på en øy som Sukkerbiten er dobbelt galt: I tillegg til at det betyr unødvendige klimagassutslipp, bruker man opp et uerstattelig område egnet for friluftsliv midt i byen. Oslo trenger en grønn sjøpark med en liten bygning som kan serve fritidsinteressene, sier hun.