Luksusskipet er med sine 141 meter en av verdens største yachter og har siden 16. juli ligget til kai ved Oslo havn.

Eieren er ifølge en rekke bransjenettsteder sjeik Hamdan bin Zayed bin Sultan Al Nahyan fra De forente arabiske emirater. Han er den fjerde sønnen til Emiratenes grunnlegger Sajed bin Sultan al Nahja og har en sentral rolle i Abu Dhabi.

Havnedirektør Ingvar M. Mathisen ved Oslo Havn ønsker ikke å kommentere om eieren er om bord på skipet.

– Jeg har så vidt hilst på kapteinen og den norske agenten. Det er et privat fartøy, så i motsetning til med nærings- og cruisefartøy markerer vi ikke førstegangsbesøk. Vi holder oss i bakgrunnen og yter assistanse om det er behov for det, sier Mathisen.

Formålet med besøket later til å være å nyte byen som turister, forteller havnedirektøren.

– Slik jeg har forstått det, har det vært et ønske om å se byen. Kapteinen har jobbet i et cruiserederi tidligere og snakket varmt om Oslo. Vi vet jo at Oslo som reisemål får mye positiv oppmerksomhet rundt omkring i verden.

Fredrik Hagen

Plass til 60 gjester

«Yas» er bygget på skroget til en nederlandsk fregatt og sto ferdig i 2015. Ifølge bransjenettstedet Yachtharbour er den verdens 12. største yacht. Det er plass til 60 gjester og et mannskap på 56 personer, ifølge nettstedet Yacht Charter Fleet.

Mathisen vil ikke å kommentere hvor mange som er om bord mens skipet ligger til kai i Oslo.

– Det synes å være en del folk i alle aldre som nyter Oslo, sier han.

Havnedirektøren synes det har vært fint å ha besøk av en superyacht.

– Jeg jobber jo i Oslo havn og syns alle fartøy er flotte, men dette er noe helt særegent. Jeg har aldri sett noe lignende, det er et veldig flott skue. Vi merker at den har vekket oppmerksomhet, folk kommer forbi for å se og ta selfier med den. Det synes vi er hyggelig.

Ifølge Super Yacht Fan har «Yas» en verdi på 180 millioner dollar, som tilsvarer 1,5 milliarder norske kroner.

Torbjørn K. Grønning

Ønsker seg flere besøk

I utgangspunktet hadde mannskapet på «Yas» informert om at de planla å bli i Oslo til 2. august, men på grunn av værskiftet har de varslet at de kanskje reiser videre allerede i kveld.

Besøket har kostet eieren av yachten i overkant av 4000 kroner i døgnet i kaivederlag.

– For å sette det i perspektiv, så er det å legge til kai hos oss som å parkere i et parkeringshus. Du betaler det samme for å parkere en Rolls-Royces som du gjør for å parkere en Golf, sier Mathisen.

Det storfine yachtbesøket har gitt mersmak i Oslo Havn.

– Vi har ikke så mange superyachter innom Oslo, og det er et segment vi kunne tenke oss å få flere besøk fra. Vi har en del kaimeter, for eksempel stedet der yachten ligger nå, som vi ikke har alternativ bruk for i denne perioden. Det er flott at et sånt skip kan ligge til kai, og erfaringsmessig legges det mye igjen i det lokale og regionale reise- og næringslivet etter et sånt besøk.