Hvervenbukta er en populær badeplass i Bunnefjorden i Søndre Nordstrand.

Store deler av området ved badeplassen har vært stengt, og Oslo bymiljøetat meldte ved slutten av mai at det ikke vil åpnes igjen før i uke 27, om to uker.

Hele grøntarealet var sperret av med gjerder fordi det er blitt lagt ny plen der som måtte feste seg.

Bymiljøetaten kunne likevel opplyse om at de hadde begynt å fjerne gjerdene mandag ettermiddag. Området har vært sperret av siden 23. mai.

– Vi sa at delene som var sperret av i utgangspunktet ikke ville åpne før om to uker, men det var for å ha en margin. Heldigvis gikk det raskt med gresset, og da kunne vi starte åpningen likevel, forklarer pressekontakt i Bymiljøetaten Monica T. Olsen.

Gjerdene i Hvervenbukta vil antagelig være fjernet i løpet av uken.

– Grøntarealet er nok klart til bruk fra helgen av, sier Olsen.

Måtte rive opp gresset

Årsaken til at området var avsperret var ny plen som måtte gro.

– Det har ligget en plastarmering under gresset, men ettersom badeplassen er så mye brukt, hadde denne armeringen begynt å komme opp. Vi var bekymret for at folk skulle dra i det eller snuble i det, sier Olsen.

Derfor ble det bestemt at hele armeringen skulle fjernes og gresset rives opp. Da måtte det legges ny ferdigplen.

– Det er dette området som har vært avsperret, slik at plenen skulle få satt seg ordentlig før den blir brukt. Det gikk raskere enn vi så for oss, så området åpner tidligere, forklarer pressekontakten i Bymiljøetaten.