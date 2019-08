Midtveis i Aksjon skolestart: Går mot ny prikk-rekord

En bilfører mistet førerkortet på stedet etter å ha blitt målt inn til 75 km/t i 30-sone ved Trasop skole, ikke langt fra Tveita øst i Oslo. En annen fører ble tatt i 144 km/t i en 60-sone på Rommen, som ligger nordøst i Oslo. Også her ble det førerkortbeslag.

Alt i alt har 13 sjåfører mistet lappen i forbindelse med årets Aksjon skolestart som ble innledet mandag i forrige uke. Den intensive kontrollaktiviteten av de kjørende på skoleveien varer til og med 30. august.

Fakta: Aksjon skolestart Varer i år fra mandag 19. august til og med fredag 30. august. Aksjonen er tverrfaglig samarbeid hvor blant annet Oslo politidistrikt, Statens vegvesen, Trygg Trafikk, Oslo kommune, Bærum kommune og Asker kommune deltar. Målet er å gjøre skoleveien tryggere. Derfor blir det kontroller ved nærmere 150 skoler i løpet av de to ukene.

– Nå har vi hatt Aksjon skolestart årlig i over 20 år. Det at det fremdeles er så mange som kjører altfor fort på skoleveien eller bryter andre trafikkregler, viser at det er behov for disse kontrollene, sier Finn Erik Grønli, politioverbetjent i trafikkorpset i Oslo politidistrikt.

I løpet av den første uken har politiet blant annet stoppet en bilist mistenkt for promillekjøring og en som ble tatt uten førerkort for fjerde gang.

Alt i alt har kontroll av 1985 førere gitt 566 reaksjoner hittil. De aller fleste på grunn av ulovlig mobilbruk.

Ny prikk-rekord

Siden nyttår har sjåfører som blir tatt for ulovlig mobilbruk fått to prikker. Midtveis i Aksjon skolestart er 281 førere tatt for kjøring med mobiltelefon. Det betyr 562 prikker.

Til sammenligning ble det i løpet av fjorårets aksjon reagert mot 421 førere for ulovlig mobilbruk. Dermed går det mot ny prikk-rekord i år.

– Mobilbruk under kjøring er en sterkt medvirkende faktor til å frata oppmerksomheten fra trafikken. Vi må huske at påkjørsel bakfra er den vanligste ulykkestypen i Oslo. En god del av slike ulykker er skjer på grunn av ulovlig mobilbruk. Det er et tankekors at førere ikke tar større hensyn til dette, sier Grønli.

– Kjører man bil så må man ha i tankene at plutselig kan en seksåring sprette over gaten fordi kompisen er på den andre siden, advarer Grønli.

Tirsdag vil politiet være til stede blant annet ved Tøyen skole, Sagene skole, Vålerenga skole og Bjølsen skole.

Mor og bestefar måtte hjelpe kappkjører

Selv om politiet har størst fokus på skoleveiene i disse dager, så er det også kontroller på hovedveiene. Natt til søndag ble 12 menn tatt for fartsovertredelser på E6 ved Furuset. To av dem mistet lappen på stedet. Den høyeste hastigheten som ble målt, var 125 km/t.

Det var en ung mann med førerkort på prøve som ble stoppet da han kappkjørte med en annen bilist. Han var på vei til Oslo sentrum for å hente broren sin som hadde vært på byen, men måtte parkere bilen da han ble stoppet.

– Han ønsket ikke at bilen ble tauet bort, så han ringte moren sin og ba henne om å hente bilen. Moren måtte derfor kjøres av noen andre til stedet der bilen sto. Og da vekket hun bestefaren og fikk han til å kjøre henne. Vi kan si at hele familien måtte i aksjon fordi en ungdom i familien hadde kjørt for fort, humrer Grønli.