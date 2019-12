Ny rødmalt rastebu er på plass ved Øyungen i Maridalen

Snøen er kommet, løypebasene har begynt å forberede løyper, men noe har manglet her inne ved Øyungen: et serveringssted. Det har Skiforeningen gjort noe med. I idylliske omgivelser, rett ved Øyungen, har medlemsorganisasjonen fått på plass en liten rød bu.

Bua har fått navnet Øyungsbua og åpner andre helgen i januar (10.-11. januar). Det er ikke mange serveringssteder i dette området, men det er mange turgåere. Både til fots og på ski.

Trenger serveringssteder nær utfartssteder

– Vi har satt opp bua fordi vi ser at det er fint å ha et serveringstilbud nær utfartssteder som dette, sier Kjetil Hagen, som er ansvarlig for driften av Skiforeningens små serveringssteder.

Plasseringen skal gjøre det mer attraktivt for barnefamilier å gå på ski i denne delen av Marka. Den korte avstanden gjør at også de minste barna kan komme seg inn til et serveringssted med pølser, vafler og toddy, uten å måtte gå altfor langt.

Kopper, saueskinn og ved

Skiforeningens egne folk har snekret og malt bua. I slutten av november ble bua, som står på hjul, transportert inn til Øyungen med bil.

Kjetil Hagen og Trine Rom Giving fra Skiforeningen var innover med kopper, ved, saueskinn og bålpanne i desember. Aftenposten fikk være med på en liten befaring.

Det lukter nytt treverk. Et aggregat til produksjon av strøm er på plass. Bua er også utstyrt med en liten Jøtul-ovn. Giving sørger for isfrie vinduer med en liten isskrape. Hagen tenner opp i den lille ovnen inne og i bålpannen utenfor.

Olav Olsen

– Her blir det bål. Vi skal få ut noen benker, så det blir fint med en liten stopp her. Hvis man har lyst til å ta med seg noe å grille på bålpannen, så er det fullt mulig, sier Hagen.

Olav Olsen

I begynnelsen av desember var det snø i området, men det trengs noen centimeter til før løypebasene kan gå i gang med å lage skiløype forbi Øyungen.

Ny løype fra Øyungen til Kikut

Skiløyper på skogsbilveier krever mindre snø enn løyper i terrenget. På Løvenskiolds skogsbilvei mellom Øyungen og Kikut ble det forrige vinter anlagt en ny skiløype. Den er 10,5 kilometer lang og går fra Øyungsbua og inn til Kikut.

– Denne løypa gir en fin forbindelse mellom Skar, Øyungen og videre innover til Kikut og andre løyper. Og bua her ved Øyungen blir også et fint stoppested for dem som vil ta seg en pause på en lengre tur, sier Trine Rom Giving, kommunikasjonsleder i Skiforeningen.

Olav Olsen

Tone Katrine Sjursæther og Monica Dorati, som hadde med seg hunden Timmy (5), fikk seg en kopp kaffe. Det gjorde også Berit Anette Larsen.

– Så hyggelig det blir med et serveringssted her, sier turgåer Larsen.

Olav Olsen

Kun åpen i skisesongen

Øyungsbua skal holde åpent fra 10 til 15 lørdager og søndager i skisesongen. Skiforeningen har hanket inn flere som skal drifte hytta, men det er plass til flere.

Olav Olsen

– Vi har endel navn på listen nå, men vi trenger flere. Det er fint å stå to og to sammen i bua. Vi skal dekke opp 13 helger fra 10. januar og ut mars, sier Hagen.

Arbeidet i bua er frivillig. Det er altså ikke lønnet arbeid. Og de som stiller opp, må gå på ski inn.

Flere buer på hjul

Skiforeningen har fire store betjente serveringssteder. Den har også et knippe små steder, som driftes av frivillige i helgene. Tre av disse er på hjul. De transporteres inn før skisesongen og tas ut igjen ved sesongslutt. For noen år siden åpnet Storebekkhytta, en av buene på hjul, noen kilometer inn fra Skansebakken i Sørkedalen.

Olav Olsen

Bakgrunnen for at Skiforeningen satser på rastebuer på hjul, er at det er vanskelig å få byggetillatelse i Marka.

– Storebekkhytta er blitt en suksess. Vi har en uttalt strategi om at vi skal ha flere serveringssteder i Marka. Da er rastebuer på hjul, som kan fraktes ut og inn hver sesong, måten å gjøre det på, sier Hagen.

Sparebankstiftelsen har sponset rastebua ved Øyungen.