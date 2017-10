218,5 millioner til årets TV-aksjon

– Jeg er overveldet og rørt. Sammen skal vi sikre skolegang for mer enn 470.000 barn, sier Camilla Viken, generalsekretær i UNICEF, i en pressemelding søndag kveld.

Klokka 16 søndag startet rundt 100.000 frivillige over hele Norge med å gå fra dør til dør med bøssene sine. Årets aksjon går til UNICEFs arbeid for å gi utdanning til barn rammet av krig og konflikt. Pengene som kommer inn, skal sørge for skoleutstyr, videreutdanning av lærere, oppbygging av skoler og læringssentre i Colombia, Mali, Syria, Pakistan og Sør-Sudan.

– Det er vanskelig å sette ord på den enorme gleden og takknemligheten jeg føler nå. Tusen takk til alle som har bidratt. Hver eneste vaffel som er stekt, krone som er puttet på bøssa og hver eneste time som er lagt ned i den store dugnaden bidrar til å gi barn i krig og konflikt en bedre framtid, fortsetter Viken.

Ifølge UNICEF har landets skoler har arrangert skoleløp, stekt vafler, bakt og solgt tegninger. Til sammen har de samlet inn 8,1 millioner kroner. P3-aksjonen sørget for ny rekord med hele 6,26 millioner.

– Jeg er så utrolig glad og rørt over å se hvordan hele landet mobiliserer hvert eneste år for å gjøre verden til et litt bedre sted – en aksjon av gangen. Hele Norge er med på dugnaden og gjør en livsviktig forskjell for barn rammet av krig og konflikt, sier TV-aksjonsleder Vibecke Østby.