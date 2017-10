– Det var veldig skittent, men her har dekoren alltid vært synlig. Det kan vitne om at gården har hatt bevisste eiere, som ikke har turt å røre den. Andre steder kan dekoren være skjult bak maling eller tapet, sier konservator Hilde Viker Berntsen.

Rolf Øhman

For ett år siden var hun ferdig med å rense og reparere dekoren i inngangshallen i Oscars gate 46. Det var mange sprekker og mindre revner der, naturlige setningsskader for eldre bygninger.

– Bygningen har en nyklassisistisk fasade, og det var litt overraskende å finne et så spesielt jugendinteriør i inngangshallen. Den er trang, men fasjonabel med marmor på gulv og brystning. På den ene veggen står signaturen Halfdan Davidsen 1896, forteller hun.

Rolf Øhman

Særpreget teknikk

Det særpregede ved hele dekoren er at konturen er streket opp med «melis». Det er brukt en blanding av gips og kalk, som er sprøytet på – omtrent som kakepynt. Halfdan Davidsen laget på slutten av 1800-tallet en tredimensjonal dekor og malt etterpå, for det ligger litt malingssøl på den.

– «Melisstreken» er unik, jeg har iallfall ikke sett noe lignende. Det er en veldig god strek og fargebruk i dekoren. Motiver og materialvalg kan gjenfinnes i herskapsvillaer i antikkens Roma, men den slyngende blomsterornamentikken vitner om jugendstil, sier Hilde Viker Berntsen.

Monokrome partier er brutt av landskapsmalerier på hver langvegg samt skildringer av de romerske gudinnene Ceres og Diana. Det er malt med limfarge, som er en blanding av pigment, hudlim og kritt.

Hilde Viker Berntsen

Må renses forsiktig uten vann

Dekoren er delikat og må renses forsiktig.

– Malingen er vannløselig, og det var sprekker overalt. Det måtte tørrendes. Det var tilstrekkelig å bruke myk tørrhårspensel, svamp og viskelær. Det tok tid, og jeg var alene om jobben.

– I hvilken grad bevares originalen?

– I sin helhet. Konservatorer maler aldri rett på originalen. Vi renser, reparerer, retusjerer. Vi demper skader, men ikke patinaen. Når vi retusjerer, betyr det å legge inn farger som passer originalfarger som ligger inntil. Vi pynter ikke på virkeligheten. Det blir et skadefritt sluttresultat, men det vil fortsatt være ujevnheter, slitasje og fargeforskjeller i verket. Dette er en konservators jobb. Hvis man vil legge på ny dekor, er det dekorasjonsmalerens oppgave.

– Er det mange skjulte dekorasjoner rundt i byen?

– Helt sikkert. De klassiske 1800-tallsgårdene har mye dekor, også enklere gårder i øst. Det var svært vanlig å drive med utsmykninger. Kanskje ble de laget av håndverkere som selv bodde i gårdene. Det er funnet mye dekorasjoner, både enkle og mer forseggjorte, for eksempel under undersøkelser rundt Paulus plass og i Seilduksgata på Grünerløkka. Faktisk i de fleste av alle gårdene jeg har vært i!

Konservatoren forteller at strek- og sjablongdekor finnes gjemt svært mange steder. I en periode brukte de samme forelegg på mange gårder. Ofte laget de påmalte brystninger for å imitere tre. Mange av gårdene er fra tiden da brystninger, dører og vinduer skulle være mørke. Det var mye ådring for å imitere edle tresorter. Selve dekoren, gjerne blomsterornamentikk, var malt i sterke, klare farger – som rødt, gult og blått.

Rolf Øhman

Noe å finne under skitt, maling og tapet?

– Man brukte oljemaling på brystning og limfarge på øvre del av vegg. Senere ble limfargen kanskje vasket bort da det ble malt med oljemaling der også. Eller kanskje det er lagt plastmaling over det hele, sier hun.

– Bør gårdeiere sjekke hva de har «på trappene»?

– Ja. Fjern glassfiberstrie i gamle port- og trapperom! Det kan være mye spennende å finne under nyere tapet og malingslag. I en tid hvor alt skal være så lyst, kan man kanskje komme til å tenke litt annerledes når man ser hva som skjuler seg i tak og vegger. Kanskje får man lyst til å tilbakeføre det hele – eller deler av interiøret – til originalt uttrykk, sier konservatoren.

Hilde Viker Berntsen

– Å restaurere koster neppe mer enn å pusse opp

Å få en konservator til å foreta fargeundersøkelser før generell rehabilitering av portrom, trapperom og fasader, er en liten kostnad. Da vil opprinnelig fargesetting, materialbruk og eventuell dekor bli avdekket. Jeg vil anbefale alle som eier murgårder fra tiden før ca. 1930, å gjøre det. Etter at funkisen og betongen kom, er det lite dekor å se, sier Hilde Viker Berntsen.

En fargeundersøkelse – eller en generell tilstandsrapport – kan dessuten brukes som underlag for å søke tilskudd. Å bruke en konservator til å istandsette dekorerte områder, koster ikke nødvendigvis mer enn en ny oppussing, sier Hilde Viker Berntsen.